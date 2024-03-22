Визит Салливана в Киев: Белый дом хочет заморозить войну?

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Салливан в Киеве. И пошло-поехало – потекли конспирологические воды из недр мифологического сознания.

Журналисты и коллеги обратили внимание на эту цитату президентского советника по нацбезопасности, высказанную им в Киеве:

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"Я сказав, що сьогодні Україна повинна перемогти. І що це означає? Це означає, що Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною, здатною стримувати майбутню агресію, з сильною, динамічною демократією, з глибокими демократичними інститутами, з економікою, що зростає не тільки в традиційних галузях, а й у сфері високих технологій, в галузях, в яких ви впроваджуєте інновації, і навіть перед обличчям російських атак ви впроваджуєте інновації. Ось що означає перемога".

Суть у тому, що Салліван не згадав серед умов перемоги відновлення територіальної цілісності України і зробив акцент на "динамічну демократію з глибокими демократичними інститутами". У принципі це можна сприйняти як жирний натяк на вибори.

А значить, замороження війни (по суті, перерва у війні), якийсь документ про припинення вогню, скасування воєнного стану, вибори Президента, Ради, місцевих рад та голів громад. Під концепт перезавантаження країни.

Не дивно, що зараз в українському політикумі пішло друге пришестя розмов про вибори в Україні, помітна метушня, активізувались комунікативні агентства та політичні майданчики.

Безвідносно щодо підготовки до виборів (перманентно Офіс Президента розгорнув приховану передвиборчу активність ще у минулому році і багато хто і так не припиняв політичну роботу), Байдену потрібна структуризація українського треку в такому ключі, щоб він не зашкодив на кульмінаційному етапі його передвиборчої боротьби.

Простіше кажучи, нинішньому Білому дому потрібна ситуація, коли війна та екстрапольовані від неї дії України не стануть фактором ризику для кампанії Байдена. А кращою страховкою є переговорний формат (чи принаймні, його спроба) із залученням Росії хоча б на пару місяців (до листопада – точки відліку нової реальності для війни).

Тому Салліван в Києві посилає Путіну сигнал, в якому немає згадки про територіальну цілісність України як умови "перемоги" у війні. Такий собі штучний фреймінг "перемоги" для обидвох сторін. Дітям морозиво, жінкам – квіти.

І потрібно мати на увазі, Салліван приїхав після того, як Київ відвідав республіканець Ліндсі Грем, який останні місяці перемістився у бік активної підтримки Трампа. Із Гремом зустрічався Президент Зеленський. Думаю, що нинішній Білий дім по-своєму інтерпретує контакти Києва із республіканцями і боїться "візантійщини" з українського боку.