Войну победит тот, кто не будет бояться. Ранить, но не убить – не вариант для Украины

Дефицит смелости и решительности – главный риск, который сегодня существует и может помешать Украине достичь поставленных целей – уничтожить путинский режим путем его полного и безусловного поражения в развязной им преступной войне.

И отваги не хватает не украинцам.

В этой войне победит тот, кто не будет бояться ни мнимых "безграничных" российских ресурсов, ни мобилизации дополнительных "миллионов" солдат послушного русского стада, ни главной путинской страшилки – ядерного оружия. Нерешительность и полумеры, которые могут проявить мировые демократии, – наши главные риски. Ранить, но не убить.

Именно на это и рассчитывает путинский гнездо. Вспомним изнурительные и длительные (когда время на вес золота) дискуссии о том, нужны ли Украине в условиях полномасштабной конвенционной войны военные самолеты, возможно, наступление можно осуществить без танков, а оборону без снарядов.

Поэтому Украина и украинцы первые, кто дает пример смелости и твердости, – стоять на наших позициях и требовать выполнения справедливых требований. И в этом мы готовы идти так далеко, насколько это необходимо.

Противостояние незыблемостей – основное содержание этого этапа войны.