'Волшебный пендель' для Лукашенко: как работает 'намек Китая'

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Про кризис мигрантов на польско-беларуской границе не писал только ленивый. Люди ехали, штурмовали границу. Польские власти строили забор.

Но дальше случилось интересное. Беларусь подала заявки на вступление в ШОС и в БРИКС. Успех зависел от позиции Пекина. И тот выставил определённые условия. Как официально опубликованные (проект меморандума с дорожной картой), так и не слишком публичные. Где, среди прочего Минску намекнули, что надо постепенно вылазить из пикировки с соседями.

Лукашенко вначале сделал вид что не понял. В результате наметившийся прогресс на китайском направлении был не просто остановлен, а даже была демонстрация возможности "отката назад". Например, на саммит "пояса и пути", куда Беларусь, исходя из зафиксированного уровня политических отношений (крайне высокий, выше чем с РФ) из Минска не пригласили не то что ПапуКоли, но намекнули, что не примут никого из более менее статусных чиновников.

Намёк был понят. И в Минске быстро начали работать над домашним заданием. Подготовили соглашение о защите инвестиций (фактически одобрили китайский вариант), сбавили обороты в воинственной риторике. Что позволило организовать визит Лукашенки к Си. И уже в преддверии визита беларуские власти послали ещё один сигнал - количество нелегалов, штурмовавших западные границы начало стемительно уменьшаться.

Далее КНР с ноября пошло на резкую интенсификацию контактов. Причём, подчёркнуто выстраивая беларуский трек отдельно от российского. Но, при этом следя за поведением минских партнёров.

Те решили быть послушными. Свидетельством чему есть статистика польских пограничников в разрезе "кризиса с мигрантами". С 1 по 27 января было 88 попыток нелегального перехода польско-беларуской границы. Для сравнения, за январь 2023 - более 1500, за январь 2022 около 1000.

Вот что пендоль китайский волшебный делает.