6 рекомендаций от врачей для подготовки к сезону гриппа

Часто мы недооцениваем опасность гриппа, сравнивая ее с простудой. Но грипп - это вирусное заболевание, к которому нужно быть готовым. Мышечная боль, лихорадка, кашель, боль в горле и слабость хоть и проходят за несколько дней, но могут привести к серьезным осложнениям, включая пневмонию и поражения сердца. Как защитить себя от осложнений гриппа в сезон ОРВИ?

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Снизить вероятность заражения

Ежегодно миллионы людей подвергаются риску серьезных осложнений от гриппа из-за низкого процента привитых. К примеру, по последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, было зарегистрировано около 7300 смертей от гриппа, из которых 21 детей.

Врачи рекомендуют прививаться от гриппа детям в возрасте до 5 лет, людям старше 65 лет, беременным, а также тем, у кого ослабленный иммунитет.

Доктор медицинских наук, специалист по инфекционным заболеваниям Кристин Энглунд считает, что все начинается с прививки гриппа. Эксперт также советует тщательно подготовиться к сезону ОРВИ заранее, чтобы как можно эффективнее снизить риск осложнений.

Сделайте прививку от гриппа

Исследования показывают: вакцина против гриппа снижает риск заболевания и вероятность серьезных осложнений в случае заражения.

"Вакцина от гриппа защищает не только вас, но и всех ваших близких", - говорит доктор Энглунд.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний CDC рекомендуют вакцинацию всем людям старше 6 месяцев. "Мы рекомендуем людям делать прививку от гриппа в сентябре и октябре. В последние годы мы увидели, что сезон гриппа может начаться раньше и продлиться намного дольше. Поэтому очень важно получить вакцину от гриппа, как только она станет доступна", - говорит Энглунд.

Носите маску в людных местах

Хотя носить маску не обязательно, даже когда вы больны, но в сезон гриппа и ОРВИ эксперты рекомендуют носить ее общественных местах. Это может защитить вас не только от гриппа, но и от других заболеваний. "Я бы посоветовала вам носить маски в сезон респираторных заболеваний. Ведь существует множество других вирусов, которые могут причинить вред, не только COVID-19 или грипп", - считает доктор Энглунд.

Будьте бдительны и соблюдайте меры безопасности

Вирус гриппа распространяется воздушно-капельным путем из носа или рта. Многое из тех вещей, которые вы делали в прошлом для предотвращения распространения COVID-19 также могут снизить ваши шансы заразиться гриппом:

вакцинация;

ношение маски в людных местах;

пребывание на расстоянии 1-2 м;

частое мытье рук.

"Мне очень комфортно продолжать носить маску, соблюдать гигиену рук и социальное дистанцирование, когда я выхожу на улицу. Даже несмотря на то, что я была вакцинирована от COVID-19 и буду прививаться от гриппа", - делится доктор Энглунд.

Проконсультируйтесь со своим врачом, когда вы уже заболели

Грипп и COVID-19 имеют много пересекающихся симптомов, таких как лихорадка, кашель, одышка и мышечные боли. Если у вас появятся эти симптомы, позвоните своему врачу и узнайте, что делать дальше: нужно ли проходить тест на грипп или COVID-19 или получить рецепт на противовирусное лечение.

Заполните свою аптечку

Вы также можете подготовиться к гриппу дома самостоятельно. Доктор Энглунд предлагает держать под рукой несколько средств на случай возникновения гриппа:

жаропонижающие препараты, такие как ацетаминофен;

ибупрофен от мышечных болей;

сироп от кашля и термометр;

пульсоксиметр для измерения уровня кислорода в крови.

"Существует множество отличных лекарств, отпускаемых без рецепта, которые можно использовать для облегчения симптомов. Купите лекарство от гриппа и простуды, чтобы уменьшить заложенность носа и кашель, который может у вас возникнуть", - рекомендует Энглунд.

Оставайтесь дома, если вы заболели

Если вы заболели гриппом, вам следует оставаться дома, пить много жидкости и отдыхать, пока не почувствуете себя лучше. Если вам необходимо контактировать с другими людьми, наденьте маску.

"Человек, скорее всего, заразит гриппом других за день до появления симптомов и в течение следующих 5-7 дней", - объясняет доктор Энглунд.

Зима - это самый активный период распространения ОРВИ, гриппа и норовируса. Часто мыть руки и дезинфицировать поверхности, соблюдать правила этикета при кашле и оставаться дома, когда вы больны, - эти простые действия могут обезопасить вас и ваших близких от опасных вирусов. Эксперты также уверены, что маски должны стать привычной частью нашей жизни в сезон тяжелых респираторных заболеваний. И это нормально, если мы сможем защитить людей и снизить количество смертей, - считают врачи.