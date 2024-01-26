Искусственные подсластители - опаснее сахара?

Избыток натурального сахара в рационе увеличивает риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, - утверждают эксперты. Именно поэтому все больше людей переходят на искусственные подсластители. Однако по новым данным американских исследователей, сахарозаменители могут стать настоящей ловушкой для нашего организма.

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Оказывается, они могут быть опаснее обычного сахара, поскольку влияют на микробиом кишечника. Согласно новому исследованию, искусственные подсластители нарушают микробиом тонкой кишки, провоцируя в организме воспалительные процессы. Что стоит знать о сладких продуктах, которые не содержат сахара?

Искусственные подсластители: потенциальные риски

Новые данные американских ученых подтвердили: чрезмерное потребление таких искусственных подсластителей, как сукралоза, аспартам, сахарин и экстракт листьев стевии, может существенно изменить микробиом двенадцатиперстной кишки. Хоть искусственные подсластители и помогают снизить калорийность сахара для контроля веса, но эксперты обеспокоены потенциальными рисками этих веществ для здоровья.

Последние данные свидетельствуют о том, подсластители не помогают в долгосрочной потере веса и даже могут быть связаны с более высоким риском диабета 2-го типа, болезней сердца и внезапной смерти.

В особенности эксперты отмечают негативное влияние заменителей сахара на микробиом кишечника, который играет жизненно важную роль в общем состоянии здоровья.

"Как врачи, мы видим множество пациентов, которые потребляют искусственные подсластители по разным причинам. Многие из них сообщают о проблемах с желудочно-кишечным трактом, таких как вздутие живота и изменение режима работы кишечника.", - утверждает доктор медицинских наук, директор по клиническим исследованиям в Медицинском центре Сидарс-Синай Ручи Матур.

Чтобы определить связь между подсластителями и микробиомом тонкого кишечника, Матур с коллегами проанализировали профили микробиома двенадцатиперстной кишки пациентов, которые употребляли искусственные подсластители, по сравнению с теми, кто этого не делал.

Результаты исследования: аспартам менее вреден?

Исследователи поделили пациентов на тех, кто не употребляет искусственных подсластителей, потребителей лишь аспартама и смешанных потребителей искусственных заменителей сахара. Как показали результаты исследования, микробиом двенадцатиперстной кишки значительно различался между пациентами, которые употребляли смешанные искусственные подсластители, и теми, кто вовсе их не употреблял.

При этом среди потребителей смешанных искусственных подсластителей сообщалось о более низком микробном разнообразии. "В группе, которая употребляла лишь аспартам, не наблюдалось значительных изменений в микробном разнообразии тонкой кишки, а в группе, употреблявшей подсластитель без аспартама, разнообразие было гораздо меньшим", - отмечает Матур.

Исследователи также отметили, что численность 145 бактериальных признаков существенно отличалась между потребителями искусственных подсластителей и теми, кто их не употребляет. Например, распространенность стрептококка среди потребителей подсластителей была в 2,5 раз выше.

В ходе исследования эксперты пришли к выводу, что искусственные подсластители значительно воздействуют на микробные профили: "Эти эффекты более выражены для подсластителей, не содержащих аспартам", - подчеркивает Матур.

Заменители сахара нарушают микробиом тонкого кишечника

Ученые также проанализировали содержание известных разрушителей двенадцатиперстной кишки, отметив что бактерии Escherichia и Klebsiella были на удивление ниже в группах, принимавших смешанный искусственный подсластитель и аспартам, по сравнению с теми, кто не употреблял его.

Исследователи выяснили, что обменные функции микробов тонкой кишки у потребителей искусственных подсластителей были со значительными различиями в 386 путях по сравнению с теми, кто не употреблял их.

"Нам необходимо подтвердить наши выводы в более крупных исследованиях, прежде чем давать какие-либо рекомендации", - отмечает Матур. "В настоящее время кажется, что аспартам оказывает наименьшее влияние на микробиом тонкого кишечника", - добавляет исследовательница.

Тонкая кишка - самый важный участок кишечного тракта, микробиом которого влияет на общее состояние здоровья. Ведь это своеобразный центр управления выработкой гормонов, аминокислот и ферментов, необходимых для переваривания и усвоения питательных веществ.

Именно тонкий кишечник подает сигнал о дефицитах или переизбытке различных веществ в организме. Согласно новым данным ученых, искусственные заменители сахара нарушают баланс микробиома тонкой кишки, что может повысить риски сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней ЖКТ.