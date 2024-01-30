Известный препарат для астматиков убирают из аптек

Известный препарат для астматиков Flovent , который помогает тысячам пациентов дышать, исчез с полок аптек с начала января. Британская фармацевтическая компания GSK прекращает выпуск фирменного ингалятора, предлагая вместо него идентичную непатентованную версию. В странах, где медицинская страховка полностью или частично покрывала лекарственное средство, врачи обеспокоены дальнейшим состоянием своих пациентов.

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У многих уже возникли препятствия со страховкой при переходе на альтернативный препарат. Для получения доступа к новому ингалятору, нужен новый рецепт и вердикт от страховщиков, что требует немало времени. Ситуацию также усугубляет сезон ОРВИ - пациенты могут не успеть вовремя перейти на дженерик.

Проблемы со страховкой: новый дженерик может ударить по карману

Врачи, которые лечат пациентов с астмой, говорят, что разрешенный дженерик так же эффективен, как фирменный препарат. Но страховщики не спешат его покрывать. Пациентам придется получать новые рецепты и решать проблемы, связанные со страховым покрытием в разгар сезона респираторных вирусов.

"Этот препарат был наиболее часто используемым ингаляционным препаратом в течение последних 25 или 30 лет. К нему чаще всего обращались педиатры для пациентов, которым был нужен ежедневный профилактический препарат", - говорит детский пульмонолог из Бостонского медицинского центра Робин Коэн.

Врачи призывали пациентов принять меры еще в декабре 2023 года, чтобы они могли получить лекарство к Новому году. Но исчезновение Flovent и отсутствие страхового покрытия для его якобы идентичной замены, затронуло сложные аспекты американского здравоохранения и цен на лекарства.

Переворот в программе Medicaid

Аргументируя свое решение относительно ингалятора Flovent, производитель GSK заявил, что стремится быть амбициозным по отношению к пациентам, создавая новые решения. В компании также отметили, что авторизованные дженерики аэрозоль для ингаляций Flovent HFA и порошок для ингаляций Flovent Diskus вышли на рынок в мае 2022 года и октябре 2023 года. При этом производитель предупредил, что прекратит производство фирменных версий с 1 января 2024 года.

Разрешенные дженерики, по мнению представителей GSK, "предоставят пациентам в США потенциально более дешевые альтернативы этим важным с медицинской точки зрения продуктам".

Однако эксперты, которые следят за отраслью как на фондовом рынке на Уолл-стрит, так и в научных кругах, отмечают, что GSK осуществляет переход именно тогда, когда вышел новый закон, регулирующий скидки в системе Medicaid. Согласно новым законодательным нормам, компании придется платить крупные штрафы из-за повышения цен на Flovent в течение нескольких лет.

Законодательное изменение, которое вступило в силу с 1 января 2024 года в системе здравоохранения США, снимает ограничение на скидки Medicaid, которые компании должны возмещать в случае повышения цен на лекарства.

"Flovent Diskus присутствует на рынке с 2000 года, а Flovent HFA - с 2004 года, и GSK неоднократно повышала цены на оба продукта с момента их запуска. Это именно те лекарства, на которые повлияет новая политика, отменяющая ограничение на скидки Medicaid", - отмечает младший врач отделения легочной медицины доктор Уильям Фельдман.

Фармацевтические компании не хотят продавать с убытком

До конца 2023 г. скидки на препарат ограничивались общей ценой лекарства, поэтому производители никогда не платили Medicaid больше стоимости препарата.

Но в соответствии с положением Закона о плане спасения Америки 2021 года, это ограничение было снято.

Начиная с 1 января 2024 года лекарства, цены на которые значительно выросли, могут повлечь за собой скидки в системе Medicaid, которые превышают их стоимость. Это означает, что фармацевтические компании будут продавать эти лекарства Medicaid с убытком.

"Очевидно, что фармацевтическая компания не хочет продавать с убытком что-либо из своего портфеля. Таким образом, она пытается избежать это двумя способами: снятием препарата из рынка или авторизацией дженерика", - подытоживает аналитик Эндрю Баум.

Баум также отмечает: разрешенный дженерик рассматривается как отдельный продукт, но все же позволяет производителю получить часть экономической выгоды. Другими словами, это тот же продукт без торговой марки и истории повышения цен. По данным GoodRx, цена на фирменный Flovent с 2014 года выросла примерно на 47%.

Новый закон всколыхнул фармрынок США

В преддверии отмены ограничения скидок в системе Medicaidс 1 января 2024 г.другие производители лекарств также внесли свои изменения. Производители инсулина в этом году объявили о значительном снижении цен на свою продукцию - на больше чем 70%. По оценкам аналитиков, этот шаг позволит компаниям сэкономить сотни миллионов долларов в год.

"Авторизованная генерическая стратегия, которую использует GSK, в широком смысле - способ максимизировать прибыльность данного продукта", - считает финансовый аналитик Дэвид Амселлем.

Компания GSK действительно установила цену на разрешенный дженерик ниже, чем на фирменный Flovent. Например, одна упаковка Flovent HFA в дозе 110 мг стоит 274 доллара, что примерно на 50% превышает стоимость непатентованного аналога, цена которого составляет 178 долларов.

По мнению экспертов, если страховые планы не покроют дженерик Flovent, пациентам придется получать новый рецепт на совершенно другой препарат в зимний сезон ОРВИ.

Ингалятор Flovent - наиболее часто используемое профилактическое лекарство среди пациентов с персистирующей астмой. Он уменьшает отек дыхательных путей и снижает чрезмерную реакцию организма на триггеры, затрудняющие дыхание. По словам пульмонолога Робина Коэна, в сезон простуды и гриппа ежедневный прием подобных лекарств становится еще более важным.

"Грипп, Covid, RSV - все эти циркулирующие вирусы являются одними из самых серьезных факторов, которые провоцируют приступы астмы у детей", - отмечает доктор Коэн. "Это приводит к тому, что дети попадают в отделение неотложной помощи", - добавляет врач.

Эксперты также обеспокоены тем, что как пациенты, так и врачи и фармацевты не знают достоверно о грядущих изменениях относительно Flovent. Чтобы найти подходящую альтернативу и решить вопрос с рецептом и страховым покрытием, потребуется время. Учитывая то, что это ежедневный жизненно важный препарат для астматиков, затягивание со временем может привести к самым неожиданным последствиям.