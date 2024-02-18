Курение меняет состав слюны и повышает риск болезней сердца

У курильщиков меняется микробиом слюны, что в дальнейшем влияет на обменные процессы и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, - утверждают итальянские ученые. Исследователи провели клиническое исследование, проанализировав микробиом слюны около 1600 курильщиков.

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Эксперты отметили уменьшение нитратов в слюне курящих, связав это с высоким риском сердечно-сосудистых и пародонтальных заболеваний. Есть и хорошая новость: у тех, кто бросил курить больше 5 лет назад, микробиом слюны идентичен с некурящими. Исследователи уверены: микробиота слюны может стать ценным диагностическим инструментом в дальнейшем.

Как курение сигарет влияет на бактерии полости рта?

По данным одного из самых крупных исследований в мире, посвященное микробиому слюны, увеличение потребления сигарет уменьшает количество аэробных бактерий в микробиоте слюны. Ученые также выяснили, что состав слюны тех, кто бросил курить, стал неотличим от некурящих лишь после пяти лет отказа от курения.

По мнению экспертов, результаты исследования указывают на один возможный фактор: у курящих людей происходит изменение здорового баланса бактерий полости рта, что способствует повышению риска сердечно-сосудистых и пародонтальных заболеваний.

Группа итальянских исследователей из Больцано во главе с доктором медицинских наук Джакомо Антонелло проанализировали образцы слюны более чем 1600 человек. Ученые хотели выяснить, что именно происходит с бактериями во рту, когда мы курим? И как отказ от курения влияет на микробиом слюны?

"Сейчас почти не проводятся крупные исследования микробиома слюны. Это молодая исследовательская область, которая лишь начинает развиваться. Многие из текущих исследований работают с небольшой выборкой, поэтому их результаты не имеют широкого применения", - отмечает биоинформатик, научный руководитель исследования Кристиан Фуксбергер.

Микробиота слюны может стать ценным диагностическим инструментом

Исследования микробиома - довольно новая область в медицине и науке. Ведь всего несколько десятилетий назад ученые не придавали значения сообществам триллионов микроорганизмов, живущих в нашем организме. Сегодня исследователи уверены: микробиом имеет огромное значение для нашего развития и здоровья.

По сравнению с микробиотой кишечника, в которой обитают тысячи штаммов бактерий, наш рот населен очень мало. Однако слюна имеет особое преимущество для исследований: ее легче взять на пробу.

По биомаркерам полости рта исследователи могут получить достоверные данные, которые указывают на определенные заболевания. Микробиота слюны может стать ценным диагностическим инструментом для системы здравоохранения, - считают эксперты.

В ходе исследования участников разделили на 3 группы: тех, кто курит в настоящее время, кто бросил курить, а также тех, кто никогда не начинал. Чтобы получить представление о микробиоте слюны каждого участника, исследователи применили технологию идентификации бактерий с помощью генетического анализа.

Как связан оксид азота с риском сердечно-сосудистых заболеваний?

По данным результатов исследования, люди, которые никогда не курили, имеют во рту совершенно иное микробное сообщество, по сравнению с теми, кто все еще курит или недавно бросил курить. Курение в первую очередь влияет на бактерии, которым нужен кислород, - аэробные бактерии.

Чем больше сигарет выкуривает человек, тем больше уменьшается число аэробных бактерий в микробиоте слюны. Когда человек бросает курить, количество этих бактерий снова постепенно увеличивается.

Лишь спустя пять лет отказа от курения микробиом слюны бывших курильщиков становится идентичным микробиому полости рта тех, кто никогда не курил. "Мы заметили, что последствия курения сохраняются годами. В этом случае интересно узнать, связаны ли эти эффекты с определенными заболеваниями", - говорит Фуксбергер.

Известно, что курильщики имеют повышенный риск пародонтита и сердечно-сосудистых заболеваний. Какую роль в этом играет изменение микробиоты слюны, вызванная курением сигарет? Именно здесь в игру вступает функция бактерий, живущих во рту.

Аэробные бактерии преобразуют нитраты, которые мы потребляем с пищей, в оксид азота. Это важное соединение в организме, которое регулирует артериальное давление. Нехватка оксида азота может способствовать плохой перфузии десен и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Таким образом, по данным экспертов, чем больше участники курили, тем меньше нитратов было обнаружено в их их слюне. То, что это может быть дополнительным объяснением того, почему у курильщиков более высокий риск заболеваний пародонта и сердечно-сосудистых заболеваний, является "гипотезой, которая должна быть проверена в дальнейших исследованиях", - подчеркивает Джакомо.