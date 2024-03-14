Осторожно ртуть: какие сорта рыбы можно употреблять?

Благодаря содержанию жирных кислот омега-3, железа, фосфора, йода и других ценных нутриентов, рыба по праву считается ключевым продуктом здорового рациона. Однако в рыбе, как и в других морепродуктах, может концентрироваться ртуть - химический элемент, потенциально опасный для нашего здоровья.

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Эксперты по здоровому питанию рассказали, какие морепродукты и сорта рыбы содержат недопустимую для организма человека концентрацию данного вещества. А также как безопасно и с пользой употреблять рыбу и от каких сортов лучше отказаться?

Как ртуть попадает в рыбу?

Ртуть в окружающей среде появляется в результате извержения вулканов, лесных пожаров, сжигания нефти, древесины и угля. Элемент попадает в почву из воздуха вместе с осадками и пылью. В водоемах вещество проходит процесс метилирования. Взаимодействуя с определенными микроорганизмами, ртуть превращается в метилртуть.

В рыбе ртуть абсорбируется через жабры и накапливается еще больше, когда крупная рыба поедает мелкую. Диетолог онлайн-платформы Nutrisense Жардин Валлериус отмечает:

"Продвижение вверх по пищевой цепочке способствует повышению концентрации ртути: большая рыба, живущая дольше, как правило, содержит более высокую концентрацию ртути. К примеру, рыба-меч, акула, разновидности тунца".

Чем ртуть опасна для здоровья взрослых и детей?

"Хотя регулярное употребление рыбы полезно для здоровья, важно учитывать, что в ней может содержаться много ртути. Это риск появления серьезных проблемам со здоровьем", - отмечает Валлериус.

Высокая доза ртути представляет потенциальную угрозу для всего организма, особенно нервной системы и мозга. К основным признакам отравления ртутью относят:

- покалывание или онемение во рту, руках, ногах; - нарушение зрения и слуха; - потеря периферического зрения; - мышечная слабость; - нарушение координации движений.

Попадание большой дозы ртути в организм беременной или кормящей мамы может негативно влиять на развитие мозга и нервной системы младенца. Это может привести к нарушениям когнитивных функций, памяти, речи, мелкой моторики и зрительно-пространственных навыков ребенка.

Рыба с высоким содержанием ртути

Основательница Food and Mood Lab, диетолог Эмми Фокс отмечает: уровень ртути в рыбе зависит от места ее отлова и нахождения в пищевой цепочке. Большие хищники-долгожители, как правило, содержат больше ртути, чем мелкие рыбки с непродолжительным периодом жизни. По данным агентства FDA, к сортам рыб с высоким содержанием ртути относятся:

королевская скумбрия;

рыба-меч;

марлин;

глубоководный атлантический окунь;

кефаль;

акула;

большеглазый тунец.

Рыба с низким содержанием ртути

К рыбе с относительно низким содержанием ртути относятся следующие виды:

атлантическая и тихоокеанская скумбрия;

черноморский окунь;

сом;

треска;

камбала;

хек;

сельдь;

кефаль;

минтай;

лосось;

сардина;

корюшка;

пресноводная форель;

горбуша.

Креветки, крабы, кальмары и пресноводные раки также содержат низкую концентрацию ртути.

Кто в группе риска?

"Для большинства людей употребление рыбы и морепродуктов является относительно безопасным и считается частью здорового питания. Но некоторые категории населения более чувствительны к влиянию ртути", - отмечает Фокс. Среди них:

беременные и кормящие мамы;

дети;

люди со слабой иммунной системой;

пожилые люди;

люди, которые находятся под риском влияния ртути из-за профессиональной деятельности;

морские и океанические рыболовы.

Как употреблять рыбу с высоким уровнем ртути?

По мнению экспертов, здоровые взрослые и дети старше 6 лет могут употреблять рыбу с высокой концентрацией ртути не чаще 1 раза в неделю. Но Агентство по охране окружающей среды и FDA рекомендуют детям, беременным и кормящим мамам, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом отказаться от такой рыбы.

В каких случаях обращаться к врачу?

Признаки интоксикации организма после употребления рыбы с высоким содержанием ртути:

тяжелое, затрудненное дыхание;

тошнота, диарея;

ощущение онемения в теле;

двоение в глазах/помутнение зрения;

судороги.

При появлении симптомов, связанных с высокой концентрацией ртути, важно своевременно обратиться к врачу.

Безопасные порции: рекомендации от экспертов

Беременным и кормящим мамам, а также детям от 1 до 11 лет эксперты рекомендуют употреблять рыбу с низким содержанием ртути в следующих пропорциях в неделю:

беременные или кормящие мамы: 2 или 3 порции по 113 г;

дети от 1 до 3 лет: 2 порции по 28 г;

дети от 4 до 7 лет: 2 порции по 56 г;

дети от 8 до 10 лет: 2 порции по 85 г;

детям от 11 лет и старше: 2 порции по 113 г.

В рамках здорового питания рыбу нужно есть. Однако, всем, кто слишком восприимчив к воздействию ртути, лучше исключить из своего меню рыбу с высоким содержанием данного вещества. Замените ее рыбой с низким уровнем Нg.

Защита сердечно-сосудистой и нервной системы: польза рыбы

"Ртуть в рыбе - тема, которую нельзя игнорировать, но важно помнить и о пользе для здоровья, которую дает умеренное употребление рыбы", – добавляет Фокс. Эксперты рекомендуют употреблять рыбу в умеренном количестве, называя такие преимущества для здоровья:

защита сердечно-сосудистой и нервной системы, благодаря содержанию омега-3;

способствует развитию мозга и нервной системы ребенка в период беременности и кормления грудью;

снижает риск раковых заболеваний;

снижает риск ожирения;

способствует здоровью костей, волос и кожи.

Морепродукты и рыба входят в состав одной из самых полезных типов питания - Средиземноморской диеты, которую считают рационом долгожителей. Зная о тонкостях безопасного употребления рыбы с высоким и низким содержанием ртути, можно наслаждаться любимыми сортами рыбы и морепродуктов без риска для здоровья.