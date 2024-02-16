Натуральные, свежевыжатые соки считаются источником витаминов и минералов и ассоциируются со здоровым образом жизни. Однако они могут стать серьезной помехой для вашей стройности, - предупреждают эксперты.

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По данным нового анализа исследований, существует связь между ежедневным употреблением фруктового сока и лишними килограммами у детей и взрослых. Почему натуральный сок может стать причиной набора веса? Как безопасно для здоровья употреблять любимые напитки? И почему фрукт лучше есть, а не "пить"?

Слишком калорийны и содержат много сахара: чем опасны соки?

Согласно новому обзору, в котором было проанализировано 42 исследования, употребление больше 1 стакана 100% фруктового сока в день было связано с увеличением веса у детей и взрослых.

"Одна из фундаментальных проблем, связанных с соками, - это их количество, употребление фруктов таким образом приводит к передозировке", - утверждает ведущий исследователь в области питания, профессор медицины в Гарвардской медицинской школе Уолтер Уиллетт.

"Например, как часто мы едим три апельсина? Тем не менее, стакан апельсинового сока - это примерно три апельсина, которые можно "съесть" за 1-2 минуты. Затем мы можем вернуться и выпить еще, что добавит еще больше калорий и приведет к скачку уровня глюкозы в крови", - отмечает доктор Уиллетт.

По мнению экспертов, со временем высокий уровень сахара в крови может привести к резистентности к инсулину, метаболическому синдрому, диабету, болезням сердца, ожирению и другим хроническим заболеваниям.

Из-за опасений по поводу растущего уровня детского ожирения и кариеса, Американская академия педиатрии AAP советует родителям полностью избегать сока для детей младше 1 года. Детям в возрасте от 1 до 3 лет эксперты рекомендуют ограничить потребление сока до 120 мл в день, а тем, кому исполнилось 4-6 лет - не менее 170 мл в день.

Лучше съесть: почему цельные овощи и фрукты полезнее сока?

Детский эндокринолог, член комитета по питанию Американской академии педиатрии Тамара Хэннон, которая не принимала участия в исследовании, считает, что исследование достоверно и соответствует клиническим наблюдениям педиатров.

"На самом деле нет никаких причин для здоровья употреблять сок вместо цельных фруктов и овощей, если только ваш ребенок не переносит употребление обычной пищи", - говорит Хэннон.

Согласно национальным рекомендациям по питанию США, подростки и взрослые должны выпивать не более 240 мл натурального сока в день. При этом напиток не следует рассматривать как здоровый способ утолить жажду.

"Общие рекомендации направлены против "рутинного" потребления сока вместо воды при утолении жажды. Сок стоит употреблять изредка как полезный для здоровья продукт", - подчеркивает специалист по профилактической медицине и медицине образа жизни, доктор Дэвид Кац. Эксперт при этом отмечает: фруктовый сок лучше газировки, однако его стоит употреблять изредка для удовольствия.

Как сок влияет на организм?

Говоря об опасности фруктовых соков, можно ошибочно прийти к выводу, что и фрукты также вредны, однако это не так. Разница между фруктом и его соком существует - наш организм по-разному усваивает эти продукты, - отмечают эксперты.

"Цельные фрукты и овощи состоят из набора питательных веществ - углеводов, белков, жиров, минералов и витаминов, которые содержатся в клетчатке. Именно в таком виде мы должны их употреблять", - утверждает доктор Хэннон.

В соке отсутствует клетчатка и структурные части продукта, поэтому наш организм переваривает и усваивает его иначе, чем он эволюционировал для этого, - добавляет эксперт.

Например, употребление цельного яблока не приводит к повышению уровня сахара в крови. Это связано с тем, что фруктоза и сахар, которые содержатся в фруктах и в ​​некоторых овощах, медленно попадают в кровь. В то время как употребление яблочного сока наполняет кровь фруктозой.

"Кровь не может быть сладкой. Это опасно для органов, поэтому в организме есть множество механизмов, позволяющих быстро избавиться от сахара и поддерживать нормальный уровень сахара в крови", - объясняет Хэннон. "К примеру, печень, которая метаболизирует сахара, превращает эти калории в жир, чтобы не допустить их попадания в кровь", - добавляет доктор.

Размер порций имеет значение

Новый метаанализ включает 42 исследования, 17 из которых посвящены детям и 25 взрослым. "Метаанализ хорош тем, что он объединяет данные небольших исследований, чтобы их можно было проанализировать так, как если бы это было одно большое исследование", - говорит Хэннон.

Согласно исследованию, каждая дополнительная порция фруктового сока в день у детей была связана с увеличениеминдекса массы тела на 0,03, а у взрослых - на 0,02. Эти данные кажутся незначительными лишь на первый взгляд.

"Учитывая то, что большинство людей не пьют стандартную порцию сока 120-150 мл, а употребляют в 3-4 раза больше в день, это и приводит к значительному увеличению индекса массы тела. Мой совет родителям: не считайте сок полезным напитком, когда вы испытываете жажду", - отмечает Хэннон.

Педиатры и эксперты по здоровому питанию рекомендуют родителям предлагать ребенку в качестве перекуса цельные фрукты, а не сок. Ни фруктовые, ни овощные соки нельзя пить вместо воды, поскольку они содержат много калорий и сахаров, которые слишком быстро попадают в кровь, в отличии от цельных продуктов. Любителям натуральных, свежевыжатых соков рекомендуется употреблять не более полстакана напитка в день.