Продукты с содержанием резистентного крахмала снижают вес

Принято считать, что крахмалистые продукты калорийны, способствуют повышению сахара в крови и набору веса. Однако новое исследование ученых из Шанхайского института диабета показывает обратное: резистентный крахмал положительно влияет на обмен веществ, помогает похудеть и улучшает чувствительность к инсулину.

Людям с избыточным весом и ожирением эксперты рекомендуют употреблять продукты с высоким содержанием резистентного крахмала. По мнению ученых, это способствует образованию специальных в микробиоме кишечника, которые активизируют процесс похудения.

Что такое резистентный крахмал и как он влияет на обмен веществ?

Дополнив рацион резистентным крахмалом, можно более эффективно похудеть, - уверены китайские исследователи из Шанхайского института диабета. Доктор Хуатин Ли и его команда провели рандомизированное клиническое исследование, изучая действие данного вещества на ожирение и другие метаболические процессы.

По сравнению с обычным крахмалом, резистентный крахмал не переваривается в тонком кишечнике. Попадая в толстый кишечник, вещество ферментируется микроорганизмами, образуя продукты метаболизма, которые оказывают положительное влияние на обмен веществ.

Резистентный крахмал содержатся в зерновых, овсяной крупе, семенах и бобовых, в зеленых бананах. Он также образуется при приготовлении и последующем охлаждении некоторых крахмалистых продуктов, таких как картофель и рис. Это влияет на гликемический индекс блюда и, следовательно, снижает уровень глюкозы в крови.

Какие бактерии влияют на регулирование веса?

В исследовании китайских ученых принимали участие 37 участников с избыточным весом, которые в течение 20 недель придерживались сбалансированного 3-разового питания, направленное для лечения избыточного веса и ожирения. В этот период участники ежедневно употребляли 40 г резистентного крахмала в течение 8 недель. Затем вовсе не употребляли добавку еще 8 недель.

Исследователи обнаружили, что резистентный крахмал снижает массу тела в среднем на 2,8 кг, улучшает чувствительность к инсулину и меняет метаболизм микробиома. Однако эффект был обратимым, когда добавку убирали с рациона.

"Что, безусловно, является новым в этом исследовании, так это выявление отдельных бактерий, которые оказывают положительное влияние на регулирование веса. Основным эффектом потери веса в данном случае является уменьшение всасывания жира в организм", - отмечает доктор из Института исследований диабета в Мюнхене Зигфрид Уссар.

Почему эффект похудения недлительный?

Новое исследование расширяет существующие знания о влиянии резистентного крахмала на регулирование веса и изменение микробиома кишечника. Однако исследователи отмечают: несмотря на неожиданно значительное снижение веса, влияния на уровень липидов в крови не наблюдалось.

"Бактерия, наиболее тесно связанная с потерей веса, B. Teenagelis, не демонстрирует значимой связи с улучшением метаболизма глюкозы", - говорит доктор Стефан Кабиш из Немецкого центра исследований диабета при Шарите в Берлине.

Положительные эффекты резистентного крахмала в процессах похудения исчезают через 4 недели после фазы вымывания.

"Весьма вероятно, что эффект не будет длительным после прекращения приема добавок. Для этого "правильные" бактерии должны постоянно получать соответствующую "пищу", - объясняет исследовательница молекулярной медицины питания Ольга Рамих.

Эксперты рассматривают 2 варианта дополнения рациона резистентным крахмалом: или через питание, или с помощью пищевых добавок. Например, данным веществом богаты овес, приготовленный, а затем охлажденный картофель, зеленые бананы, отварная морковь и различные бобовые.

Употребление рекомендуемых 40 г резистентного крахмала ежедневно безусловно невозможно лишь с помощью питания, поскольку для этого потребуется съедать больше килограмма риса, картофеля или моркови в день. Исследователи намерены изучить резистентный крахмал в более крупных когортах в течение длительных периодов времени в реальных условиях.