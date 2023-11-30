ПТСР и рак: как жить дальше?

Переживание войны, сексуального и физического насилия, жестокого обращения или серьезного несчастного случая вызывают сильнейший стресс, который у части людей может вызвать посттравматическое стрессовое расстройство. ПТСР - один из самых непредсказуемых и опасных типов тревожного расстройства, требующее комплексной терапии. Расстройство часто возникает у людей с диагнозом рака в период и после лечения. ПТСР также не щадит тех, кто длительное время обеспечивает уход за пациентом с онко.

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Как пережить ПТСР пациентам с онко?

Что нужно знать о методах лечения посттравматического стрессового расстройства?

Как распознать ПТСР? Признаки и симптомы

Беспричинное чувство тревоги, которое с каждым днем усиливается, влияя на социальную активность и общение - это основной признак посттравматического стрессового расстройства. Первое, что нужно осознать пациентам с ПТСР, а также их окружению: посттравматическое стрессовое расстройство - это заболевание, которое нужно лечить. Основные признаки ПТСР включают:

кошмары и воспоминания;

избегание мест, событий, людей или вещей, которые вызывают плохие воспоминания;

сильное чувство вины, стыда или безнадежности;

проблемы со сном или концентрацией внимания;

постоянное чувство страха или гнева;

потеря интереса к своей деятельности, хобби и отношениям, которые раньше приносили удовольствие;

поведение саморазрушения, сознательный уход от реальности с помощью алкоголя, наркотиков и других психотропных веществ.

У человека могут возникнуть пугающие, страшные мысли, которые еще больше усиливают тревожность. У пациентов с ПТСР также наблюдаются проблемы с эмпатией, пониманием окружающих и себя, трудности в испытывании каких-либо эмоций.

Как рак может вызвать ПТСР?

ПТСР может случиться у некоторых людей после переживания травмирующего события. Часто это опасное для жизни событие, но не всегда. По мнению исследователей, посттравматическое стрессовое расстройство из-за рака может развиться по нескольким причинам:

невозможность психологически принять диагноз рака;

физическая боль, вызванная заболеванием;

получение неблагоприятных анализов и лечения;

неудовлетворительные результаты терапии;

длительное пребывание в больнице;

возвращение рака или страх, что он может снова возникнуть.

Кто наиболее склонен к ПТСР?

Известно, что не у всех людей при одних и тех же обстоятельствах может возникнуть посттравматическое стрессовое расстройство. Но есть исследования, которые утверждают, что женщины в три раза чаще страдают от ПТСР, чем мужчины. По оценкам Национального исследования коморбидности в США, распространенность посттравматического стрессового расстройства в течение жизни составляет 9,7% для женщин и 3,6% для мужчин.

По мнению экспертов, есть также ряд факторов, которые могут повысить вероятность появления ПТСР. Одним из них является получение информации о том, что у вас онко в юном возрасте. Есть исследование, которое показало: люди, пережившие детский рак, подвергаются большему риску развития ПТСР. Почти каждый пятый ребенок и дошкольник, больной раком, страдает посттравматическим стрессовым расстройством, - показывают исследования. Особому риску подвергались также пациенты, прошедшие длительное и интенсивное лечение.

ПТСР, вызванное раком, также чаще встречается:

у людей, у которых уже было ПТСР или другое психические расстройства до того, как они узнали о своем диагнозе рака;

у женщин из групп меньшинств, ущемленных в социальном статусе;

у людей с высоким уровнем стресса;

у людей, которые потребляют наркотики или алкоголь, чтобы избежать стресса;

у людей с неформальным образованием;

у людей с низким доходом, у безработных;

у одиноких людей, у которых нет психологической и материальной поддержки.

ПТСР менее вероятен, если вы:

получаете сильную поддержку от своих родных и близких;

достаточно информированы о стадии рака;

у вас хорошие и доверительные отношения с вашим лечащим врачом и всей медицинской командой.

Могут ли заболеть ПТСР те, кто ухаживает за больными?

Эксперты говорят, что люди, которые длительное время осуществляют уход за пациентами с онко, также могут заболеть ПТСР. Узнав, что у близкого человека рак, видя, как он испытывает боль, и ему требуется помощь, вы можете получить травму. Исследователи отмечают, что ПТСР может развиться как сразу, так и позже, даже спустя годы. Одно исследование показало: почти в каждой пятой семье, где подростки пережили рак, один из родителей страдал посттравматическим стрессовым расстройством. Исследования также свидетельствуют: у родителей детей, получающих лечение от рака, часто развиваются симптомы, связанные со стрессом.

Что нужно предпринять, если вы заметили у себя симптомы ПТСР?

Если вы заметили у себя симптомы ПТСР и у вас рак, или вы пережили онко, эксперты рекомендуют обязательно обратиться к психотерапевту или в специальные социальные службы поддержки, которые оказывают помощь пациентам с ПТСР. Терапия обязательна и требует комплексного подхода, поскольку самостоятельно человек не может справиться, - уверены эксперты.

Более того при запущенном ПТСР могут развиться другие, не менее опасные психические расстройства, такие как депрессия, тревожное расстройство, а также алкоголизм, наркомания, расстройства пищевого поведения.

Как лечат ПТСР?

Лечение ПТСР зависит от конкретных симптомов и ситуации. Общие методы включают психотерапию, медикаментозное лечение с применением антидепрессантов и успокаивающих препаратов, а также группы поддержки. Эксперты рекомендуют обращаться к специалистам (психотерапевтам, психиатрам и психологам), которые специализируются на помощи людям с ПТСР, больным на рак или пережившим рак.

Группы поддержки могут помочь справиться с эмоциональным стрессом, вызванным раком. В группах также можно обмениваться опытом и заручаться поддержкой людей с таким же диагнозом, не боясь осуждения.

Исследования показывают, что группы поддержки могут помочь людям с ПТСР и раком чувствовать себя менее подавленными и тревожными, а также обрести больше надежды.

Известие о наличии рака становится настоящим испытанием для человека. Несмотря на то, что пациенты по-разному относятся к диагнозу, болевому синдрому и терапии, большинство из них переживают сильнейший стресс, который со временем может перерасти с ПТСР.

Апатия, невыносимая тревожность, гнев, проблемы с концентрацией, отсутствие радости - все это превращает жизнь человека в мучение. Своевременное обращение к специалистам, психотерапия и поддержка близких людей могут помочь победить ПТСР и обрести гармонию в жизни.