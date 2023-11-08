Ученые назвали опасность препаратов для похудения

Похудеть, устранить отечность, улучшить состояние кожи и избавиться от целлюлита без жестких диет и изнуряющих физических нагрузок - быстродействующие инъекции для похудения сегодня популярны не только среди пациентов с ожирением и диабетом, но и в кругу голливудских звезд, спортсменов, политиков и других знаменитостей.

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Выбирая "легкий путь" в вопросах похудения, есть высокий риск пуститься во все тяжкие: стать зависимым от препаратов и заполучить серьезные проблемы с пищеварением - от паралича желудка и панкреатита до непроходимости кишечника.

По результатам недавнего исследования канадских ученых, такие популярные препараты для похудения как Wegovy, Ozempic, Saxenda и Victoza, могут вызывать необратимые проблемы со здоровьем. Что следует знать о новомодных препаратах для похудения, прежде чем решиться на инъекции?

Лекарства для похудения опасны для жизни?

Популярные препараты для похудения, такие как Wegovy, Ozempic, Saxenda и Victoza, могут вызвать серьезные проблемы с пищеварением - паралич желудка, панкреатит и непроходимость кишечника, - к этому выводу пришли канадские ученые в недавнем исследовании.

Например, у 1% людей, принимавших Ozempic, был диагностирован паралич желудка. Но именно этот препарат вызвал наибольшую зависимость: теперь его принимают десятки миллионов человек по всему миру.

Эпидемиолог, автор исследования Махьяр Этминан считает, что даже показатель 1% в соотношении миллионов людей, - это вопрос риска здоровья десятков тысяч людей:

"Знаете, когда миллионы людей используют эти лекарства, риск 1% - это вопрос здоровья очень многих людей, которые могут испытать эти побочные действия", - заявил доктор Этминан.

Авторы исследования также отмечают: побочные эффекты от этих препаратов не являются легкими и чаще всего требуют медицинской помощи. Например, непроходимость кишечника может стать причиной неотложной медицинской помощи.

О чем говорят данные страховых претензий пациентов

В инструкциях препаратов Ozempic, Wegovy и Saxenda предусмотрена информация о множестве серьезных побочных эффектов, среди которых:

воспаление поджелудочной железы;

проблемы с желчным пузырем;

закупорка кишечника;

проблемы с почками;

аллергические реакции;

учащенное сердцебиение;

суицидальные мысли.

На этикетках также указано, что наиболее распространенными побочными эффектами являются тошнота, рвота и запор. Они также предостерегают от приема этих лекарств людей с определенными типами наследственного рака щитовидной железы в анамнезе. Для исследования этих препаратов канадские ученые из Университета Британской Колумбии проанализировали случайную выборку из 16 миллионов страховых претензий базы данных рецептурных лекарств, которая охватывает около 93% всех амбулаторных рецептов в США. Иски были поданы в период с 2006 по 2020 год.

Исследователи искали пациентов, которым прописывали два инъекционных препарата - семаглутид и лираглутид. Оба препарата относятся к классу агонистов GLP-1 и замедляют прохождение пищи через желудок.

Препараты с этими действующими веществами могут помочь людям с диабетом контролировать уровень сахара в крови и нормализовать вес.

В 2021 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило семаглутид для людей, страдающих ожирением, но без диабета:

препарат продается под торговой маркой Ozempic, когда его назначают при диабете, и Wegovy, когда назначают для снижения веса.

Лираглутид был одобрен FDA как средство для снижения веса с 2014 года. Когда его назначают при диабете, речь идет о препарате Victoza, для контроля веса назначают Saxenda.

Но еще до того, как лекарства для похудения официально появились на рынке, врачи заметили их преимущества и начали выписывать их не по назначению пациентам с лишним весом.

Ozempic, Saxenda и Contrave: статистика побочных эффектов

Проанализировав данные пациентов, исследователи обнаружили, что у людей, принимавших Ozempic и Saxenda, вероятность развития серьезных проблем с желудком и кишечником была гораздо выше, чем у тех, кто принимал Contrave. Частота новых случаев паралича желудка составила примерно 1% в группе, принимавшей Ozempic, около 0,7% случаев были у тех, кто принимал Saxenda, и примерно 0,3% случаев паралича желудка наблюдалась у пациентов, принимавших Contrave.

Это означает, что у людей, принимающих Ozempic и Saxenda, вероятность развития паралича желудка была в 3 раза выше, чем у тех, кто принимал Contrave.

В группе, принимавшей Ozempic, не было отмечено непроходимости кишечника, но исследование выявило частоту возникновения 0,8% у людей, принимавших Saxenda и 0,17% случаев у тех, кто принимал Contrave. То есть непроходимость кишечника была в 4 раза больше у тех, кто принимал Ozempic и Saxenda по сравнению с Contrave.

Что касается панкреатита, частота развития панкреатита у людей, принимавших Ozempic, составила 0,5%, риск - 0,8% у людей, принимавших Saxenda и 0,01% - у тех, кто принимал Contrave, что представляет собой более чем девятикратное увеличение.

Исследователи также изучили риск развития заболеваний желчевыводящих путей, однако существенных различий между препаратами не выявили.

Итоги исследования: насколько точные данные

Подытоживая исследование инъекционных препаратов для похудения ученые пришли к следующим выводам:

Среди 600 пациентов, принимавших Ozempic , было 4 случая паралича желудка, 2 случая панкреатита, отсутствие кишечной непроходимости и у 5 развилось заболевание желчевыводящих путей.

, было 4 случая паралича желудка, 2 случая панкреатита, отсутствие кишечной непроходимости и у 5 развилось заболевание желчевыводящих путей. В группе из 4400 человек, принимавших Saxenda , было 66 случаев паралича желудка, 73 случая непроходимости кишечника, 71 случай панкреатита и 162 случая заболевания желчевыводящих путей.

, было 66 случаев паралича желудка, 73 случая непроходимости кишечника, 71 случай панкреатита и 162 случая заболевания желчевыводящих путей. В группе из примерно 650 человек, принимавших Contrave: 3 случая паралича желудка, 2 случая непроходимости кишечника, 1 случай панкреатита и 16 случаев заболеваний желчевыводящих путей.

При этом эксперты отмечают: исследование имеет наблюдательный характер, поэтому оно не может точно доказывать, что лекарства вызвали те состояния, которые были диагностированы у людей.

"Например, у людей с диабетом уже повышен риск гастропареза, панкреатита и заболеваний желчевыводящих путей", - говорит один из исследователей, студент-медик, который изучает побочные эффекты лекарственных средств, Мохит Содхи.

Эксперты, которые не участвовали в исследовании, заявили, что оно было проведено хорошо, но имеет некоторые ограничения:

"Хотя агонисты GLP-1 хорошо переносятся, частота серьезных побочных эффектов низкая. Например, панкреатит является известным побочным эффектом этих препаратов у пациентов с диабетом 2-го типа", - говорит молекулярный фармаколог из Университета Аделаиды в Австралии Ян Масгрейв.

Поэтому пока невозможно точно утверждать, ожидает ли этот побочный эффект у здоровых пациентов, принимающих эти препараты для снижения веса, - подчеркивает ученый. Тем не менее, по словам эксперта, результаты исследования являются ценным вкладом для врачей и пациентов.

Как комментируют исследование производители

Компания Novo Nordisk - производитель препаратов Ozempic и Saxenda, заявила, что обеспечивает безопасность и эффективность всех своих препаратов с действующим веществом GLP-1. Здесь считают, что исследование ограничено, поскольку в нем не учтены основные показания к приему данных препаратов.

"Мы рекомендуем пациентам принимать эти лекарства по утвержденным показаниям и под наблюдением врача. Решения о лечении должны приниматься совместно с медицинским работником, который сможет оценить целесообразность использования GLP-1 на основе оценки индивидуального медицинского профиля пациента", - заявили в компании.

Тем временем исследователи рекомендуют регулирующим органам и производителям лекарств обновить предупреждающие этикетки для своих продуктов, которые в настоящее время не включают риск гастропареза - паралича желудка.

"Это важная информация, которую должны знать пациенты, чтобы они могли своевременно обратиться за медицинской помощью и избежать серьезных последствий", - уверен Содхи.

Ученые надеются, что их исследование поможет людям более осознанно принимать решения об использовании подобных препаратов. Они обеспокоены тем, что эти лекарства часто принимают люди не по назначению, чтобы без усилий сбросить вес. Это чревато серьезными побочными эффектами, включая зависимость и опасные для жизни нарушения ЖКТ.

Тем не менее инъекционные препараты для похудения, такие как Wegovy, Ozempic, Saxenda и Victoza, сегодня на пике популярности. В погоне за стройностью и желанием как можно быстрее сбросить вес, многие люди прибегают к этим средствам, не задумываясь о последствиях.