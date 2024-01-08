Ученые не нашли связь между употреблением кофе и раком

Кофе - один из самых противоречивых напитков, который чаще других продуктов становится темой дискуссий и научных исследований. Любители кофеина могут быть спокойны - напиток никак не влияет на развитие колоректального и других видов рака желудочно-кишечного тракта. К этому выводу пришли китайские ученые после анализа биобанка данных.

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Длительное время ученые считали, что аполипопротеин B - так называемый носитель "плохого холестерина", вызывающего закупорку кровеносных сосудов, напрямую связан с употреблением кофе. Но последние исследования приятно удивили ученых - напиток никак не влияет на онко, а даже наоборот - может быть полезен.

Кофе - не враг: китайские ученые опровергли вред кофе

До сегодняшнего дня ученые руководствовались несколькими исследованиями, которые якобы подтверждали, что употребление кофе влияет на развитие рака желудочно-кишечного тракта. Исследователи аргументировали свои выводы тем, что напиток влияет на уровень эндогенного белка аполипопротеина B, связанного с повышением риска колоректального рака на 19% и раком ЖКТ - на 39%.

Однако новое исследование китайских ученых Кафедры гастроэнтерологии Первой больницы Китайского медицинского университета опровергло данные о влиянии кофе на развитие колоректального рака и рака желудочно-кишечного тракта.

Исследователи не обнаружили причинно-следственной связи между употреблением напитка и раком ЖКТ. Эксперты провели рандомизированный анализ потребления кофе и аполипопротеина B, использовав данные Британского биобанка колоректального рака и рака ЖКТ из биобанка FinnGen.

Для установления причинно-следственных связей, гастроэнтерологи и научные сотрудники Первой больницы Китайского медицинского университета во главе с доктором медицинских наук Минлян Фэн, использовали метод менделевской рандомизации.

Аполипопротеин B может стать эффективным биомаркером

Авторы исследования пришли к выводу, что уровень аполипопротеина B "тесно связан с более высоким риском развития колоректального рака". Однако исследователи не смогли обнаружить какие-либо убедительные доказательства, связывающие потребление кофе с раком желудка, колоректального рака или рака пищевода.

Результаты исследования показали: аполипопротеин B может быть полезным биомаркером для скрининга и профилактики колоректального рака. Авторы заявили об отсутствии конкурирующих интересов и основным ограничением своего исследования считают наблюдательный характер анализа данных.

Отметим, еще одно крупное исследование от калифорнийских ученых, в котором приняло участие более 5100 мужчин и женщин, показало: кофе, независимо от уровня кофеина в напитке, связано с более низким риском развития колоректального рака.

"Мы обнаружили, что употребление кофе связано с более низким риском развития колоректального рака, и чем больше кофе потребляется, тем ниже риск", - отметил старший автор исследования и директор Комплексного онкологического центра USC Norris Стивен Грубер.

Как бы не демонизировали один из самых популярных напитков в мире, ученые все чаще сходятся во мнении, что кофе имеет полезные, антиоксидантные свойства. Новое исследование китайских ученых в очередной раз подтверждает: кофеин не связан с риском возникновения рака ЖКТ, что опровергает несколько других научных исследований о связи кофе с раковыми заболеваниями.