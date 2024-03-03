Ученые предлагают лечить воспаление кишечника психотерапией

Болезнь Крона и неспецифический язвенный колит - два самых распространенных и загадочных заболевания кишечника, которые официально считаются неизлечимыми. Современная медикаментозная терапия может лишь остановить воспаление, однако при нарушении диеты и образа жизни, заболевание снова возобновляется.

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Британские ученые нашли связь между воспалительными заболеваниями кишечника и психическим здоровьем. Психотерапия может значительно уменьшить воспаление и способствовать длительной ремиссии, - уверены исследователи. Эксперты рекомендуют подключать к медикаментозному лечению работу психолога.

Психическое здоровье влияет на кишечник

Современные методы лечения воспалительных заболеваний кишечника эффективны, однако могут вызвать множество побочных эффектов и не гарантируют полное выздоровление. По данным нового метаанализа 2024 г., психологические методы лечения не только улучшают настроение пациентов с заболеваниями кишечника, но и уменьшают воспаление и характерные биомаркеры.

Исследователи Института психологии, психиатрии и неврологии при Королевском колледже Лондона проанализировали 3 научно-обоснованные методы психотерапии, которую применяли в комплексной терапии воспалительных заболеваний кишечника:

когнитивно-поведенческую терапию;

терапию принятия и обязательств;

снижение стресса на основе осознанности.

Все три подхода привели к более эффективному уменьшению воспаления (18%) кишечника по сравнению с антидепрессантами и физическими упражнениями.

"Уменьшились не только общие маркеры воспаления, мы также обнаружили улучшения в биомаркерах, которые показывают активность воспалительного заболевания кишечника", - утверждает ведущий автор исследования, аспирантка Института психиатрии, психологии и неврологии при Королевском колледже Лондона Наташа Ситон.

После психотерапии анализы показали снижение уровня С-реактивного белка и фекального кальпротектина. Известно, что уровень данных белков повышается при воспалении. Это означает, что психотерапия может обеспечить пациентам дополнительное лечение наряду с лекарствами, - предполагают авторы.

Депрессия и тревога усугубляют заболевания кишечника

Новое исследование британских ученых включает 28 рандомизированных контролируемых исследований с участием 1789 человек. По данным авторов исследования, депрессия и тревога увеличивают риск обострений, госпитализации, усиления терапии и даже хирургического вмешательства при воспалительных заболеваниях кишечника .

"Исследования показывают, что люди, живущие с болезнью Крона или колитом, могут в два раза чаще испытывать проблемы с психическим здоровьем, чем население в целом", - отмечает директор британской организации Crohn's & Colitis UK, занимающейся болезнью Крона и язвенным колитом, Рут Уэйкман.

По словам дипломированного психолога, доктора Одри Танг, медикаментозного лечения недостаточно для выздоровления пациентов с ВЗК:

"Медикаментозная терапия может уменьшить физические симптомы заболевания, но этого недостаточно для хорошего самочувствия. Нам необходимо улучшить нашу умственную и эмоциональную подготовку, чтобы по-настоящему почувствовать себя хорошо и процветать", - подчеркнула эксперт.

Ось кишечник-мозг

Ведущий автор исследования Наташа Ситон считает, что связь между психическим здоровьем и кишечником возникает по двум основным причинам:

"Во-первых, мы знаем, что мозг может регулировать некоторую активность иммунной системы и нашего кишечника. Улучшение настроения может быть связано с активностью мозга, которая способствует уменьшению воспаления. Во-вторых, когда у людей улучшается психическое здоровье, они могут лучше управлять своим физическим здоровьем", - утверждает Ситон.

По мнению исследовательницы, образ жизни влияет на работу нашей иммунной системы и уровень воспаления в организме. Эксперт также отмечает: необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, какой из этих механизмов доминантный. Возможно, они действуют в тандеме, - добавляет Ситон.

Учитывая взаимосвязь между активностью воспалительных заболеваний кишечника и настроением, коррекция психического здоровья должна быть приоритетной при терапии, - пишут авторы исследования.

Психотерапия может принести дополнительную пользу для снижения уровня воспаления и, возможно, позволит снизить количество принимаемых лекарств. Эксперты предлагают включить психологическую терапию в протоколы лечения воспалительных заболеваний кишечника. Исследователи уверены, что это более эффективный и безопасный подход.