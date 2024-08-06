В Германии начала работу украинская медицинская скрининговая платформа CheckEye: подробности

Украинская медицинская платформа CheckEye, выявляющая признаки диабетической ретинопатии с помощью искусственного интлекта (ИИ), стала частью Gesundheitskiosk24 от Aspilos GmbH – инновационной концепции, обеспечивающей проверку состояния здоровья, например анализ крови или витаминов, с результатами, появляющимися на мобильном телефоне в течение 24 часов.

Сотрудничество началось с города Хейдельберг в Германии, и вскоре услуги Gesundheitskiosk24 будут доступны по всей стране. CheckEye идеально дополнила линейку продуктов, добавив мощный инструмент массового скрининга распространенного осложнения тяжелой болезни.

"Выход украинской ИИ платформы на рынок медицинских услуг Западной Европы является фактическим признанием высокой конкурентной способности симбиоза украинских медицинских и ИТ отраслей. Основываясь на положительном опыте в Украине (почти 4 тысячи человек прошли скрининг, точность которого составила более 93%), мы планируем предоставить совместно с платформой Gesundheitskiosk24 возможность доступа к скринингу миллионам людей в Германии", – сказал основатель CheckEye Кирилл Гончарук.

Сегодня медицинская платформа CheckEye работает на двух алгоритмах ИИ и позволяет быстро, точно и сравнительно дешево выявлять признаки диабетической ретинопатии, что делает ее уникальным инструментом массового скрининга. Платформа сочетает экспертизу специалистов Института глазных болезней им. В. П. Филатова и ИТ команды CheckEye.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как искусственный интеллект влияет на медицину.

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