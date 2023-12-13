4 преимущества ростков пшеницы

Насыщенный, ярко-зеленый цвет, специфический травяной вкус и множество полезных свойств - витграсс или ростки пшеницы издавна применяются в древней восточной медицине Аюрведе для лечения различных заболеваний. Ценители нетрадиционной медицины уверены: употребление растения способствует здоровью и долголетию.

Исследователи Нью-Йоркского онкологического центра провели несколько исследований и подтвердили преимущества растения. Хоть по мнению экспертов, этих данных слишком мало, но ростки пшеницы имеют потенциальную пользу для здоровья.

Высокий уровень питательных веществ

Считается, что именно зеленые листья молодой пшеницы наиболее полезны для организма. Чтобы вырастить пырей, семена пшеницы прорастают в воде в течение 7-10 дней, после чего собирают листья. Волокнистые листья ростков пшеницы сложно переваривать, поэтому из них обычно готовят сок.

"Хотя существует множество видов пшеницы, наиболее распространенным из них является triticum aestivum, то есть мягкая пшеницы. Из ее зеленых ростков делают сок или сухой порошок", - говорит диетолог и тренер по диабетическому обучению и здоровью Глория Ксинос.

По мнению экспертки, ростки пшеницы имеют множество потенциальных преимуществ для здоровья, однако по сей день нет конкретных клинических исследований, которые бы изучали их влияние на организм человека. В ростках пшеницы содержатся витамины группы В, а также витамины А, С , Е и К.

"Ростки пшеницы - лучший источник витаминов и минералов, антиоксидантных соединений и биофлавоноидов, таких как апигенин", - считает дипломированный диетолог Медицинского центра Тафтса в Бостоне Ханна Вольф.

Апигенин - это флавоноид, фитохимическое соединение с противовоспалительными свойствами, которое содержится в растениях, фруктах, овощах и листьях. Хотя ростки пшеницы и содержат разнообразный профиль питательных веществ, важно также поддерживать здоровые привычки питания, - считают эксперты.

"Никакая пища, соединение или добавка, включая ростки пшеницы, не могут компенсировать плохое питание или заменить хорошо сбалансированную диету", - говорит доктор Ксинос.

По мнению диетолога, замена обработанных пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, жиров и соли на разные фрукты, овощи, цельнозерновые, орехи и семена - лучший способ улучшить здоровье.

Как ростки пшеницы поддерживают иммунное здоровье?

Крепкая иммунная функция имеет решающее значение для здоровья, поскольку именно иммунная система защищает организм от инфекций, опасных вирусов и заболеваний. Небольшое клиническое исследование, в котором принимали участие пациенты с раком толстой кишки, продемонстрировало потенциальную пользу сока ростков пшеницы для иммунной системы.

В исследовании 2020 года приняли участие 50 пациентов с раком толстой кишки, которые прошли химиотерапию после операции. Исследователи обнаружили: у тех, кто ежедневно потреблял 60 мл сока ростков пшеницы во время химиотерапии, наблюдались признаки лучшего иммунитета, чем у участников, которые этого не делали.

Ростки пшеницы могут уменьшить симптомы язвенного колита

Язвенный колит - это хроническое аутоиммунное заболевание, которое вызывает воспаление в толстой и прямой кишке. К примеру, лишь в США заболевание поражает примерно 600-900 тыс. человек. Небольшое исследование продемонстрировало улучшение симптомов у пациентов с язвенным колитом, которые потребляли пищевую добавку ростков пшеницы. По мнению экспертов, это связано с противовоспалительными свойствами растения.

Снижает высокий уровень железа

Так называемый миелодиспластический синдром - это группа из примерно восьми заболеваний, таких как рефрактерная анемия, при которой незрелые клетки крови костного мозга человека не развиваются в здоровые клетки крови. Одним из методов лечения этого синдрома являются частые переливания крови, что может вызвать вредное накопление железа. Миелодиспластический синдром ежегодно диагностируется примерно у 10 000 человек, обычно у людей старше 70 лет.

Небольшое исследование 2017 года, проведенное доктором медицинских наук Института рака Даны Фарбер Дэвидом М. Стинсмой, показало: пациенты с трансфузионно-зависимым миелодиспластическим синдромом смогли снизить уровень железа, принимая добавки из ростков пшеницы.

Риски или побочные эффекты ростков пшеницы

Употребление ростков пшеницы может иметь определенный риск. "Потенциальные побочные эффекты включают тошноту и запор", - говорит доктор Вольф. Некоторым людям может быть трудно глотать сок из-за сильного травянистого вкуса. Кроме того, безопасные дозы добавки для беременных женщин не определены.

Еще одной потенциальной проблемой является микробное загрязнение. Витграсс подвержен образованию плесени в зависимости от того, как он выращивается, - предупреждают эксперты. Диетологи также подчеркивают: многие зеленые порошки содержат ростки пшеницы, и, как и большинство пищевых добавок, их употребление плохо регулируется. Ростки пшеницы также могут быть потенциальным аллергеном для некоторых людей.

Пищевую добавку можно приобрести в виде порошка, таблеток или сока. Один из самых популярных способов употребления ростков пшеницы - это пить их в виде сока. Порошок или листья также можно добавлять в смузи или любимые соки.

Ростки пшеницы также могут стать необычным и весьма полезным ингредиентом для салатов. Несмотря на множество полезных свойств растения, исследования не установили оптимальный способ его употребления, поэтому перед приемом добавки стоит посоветоваться с врачом.