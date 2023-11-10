5 факторов, повышающих риск рака почки

"Кровавая моча", упадок сил, анемия и резкое похудение - распространенные симптомы смертельно опасного заболевания почечно-клеточной карциномы. 85% случаев рака почек относится именно к этому заболеванию. Почечно-клеточный рак считается самым смертоносным урологическим типом онко в США.

76% пациентов с диагнозом ПКР живут около 5 лет, у пациентов на поздних стадиях заболевания выживаемость снижается до 12%. Исследователи выделили 5 факторов риска почечно-клеточного рака, которые должны учесть клиницисты для оказания первичной помощи.

За последние десятилетия заболеваемость раком почек увеличилась более чем вдвое

На рак почек приходится 2,2% диагнозов рака в мире и 1,8% смертей, и по прогнозам ученых, эти цифры будут лишь расти. По оценкам Американского онкологического общества, в 2023 году в США будет диагностировано более 81 000 новых случаев рака почек, что на 5 000 превышает показатели 2021 года.

За последние полвека рак почек был одним из самых быстрорастущих онкологических заболеваний в Соединенных Штатах Америки. Его заболеваемость выросла более чем вдвое с 7,1 случая на 100 000 населения в 1975 году до 16,5 случаев на 100 000 населения в 2019 году.

По мнению ученых, использование поперечной визуализации, которая позволяет выявлять раковые заболевания, способствовали росту диагнозов ПКР.

Американские индейцы и коренные жители Аляски больше всего болеют ПКР

По наблюдениям исследователей, риск развития почечно-клеточного рака зависит от расы и этнической принадлежности. За пятилетний период с 2015 г. по 2020 г. у американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана были диагностированы 8,1 случая на 100 000 населения, а среди американских индейцев и коренных жителей Аляски - 31 случая. Уровень заболеваемости среди латиноамериканцев и белых людей составляет 17,5 и у и темнокожих 19,1 случаев на 100 000 населения.

Было обнаружено, что латиноамериканцы и коренные американцы с почечным раком имеют разные характеристики заболевания по сравнению с американцами европейского происхождения. У них более высокая доля рака почек, а заболевание диагностируется в более молодом возрасте.

Существуют также различия в 5-летней смертности от рака почек и почечной лоханки между расами и этническими группами:

общий уровень смертности составляет 3,5 на 100 000 населения и варьируется от 1,6 у пациентов азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана до 6,5 на 100 000 населения среди американских индейцев и коренных жителей Аляски.

латиноамериканцы, темнокожие и белые пациенты составляют средние показатели с уровнем смертности 3,3 на 100 000 населения, 3,4 и 3,6 соответственно.

У темнокожих пациентов показатели выживаемости ниже, чем у пациентов европейского происхождения. Несмотря на это, 5-летняя выживаемость при почечно-клеточном раке в обеих группах одинакова: 76% у белых пациентов и 77% у темнокожих пациентов по состоянию на 2019 год. Сходство общих показателей выживаемости можно объяснить более высоким соотношение случаев папиллярного и хромофобного почечно-клеточного рака у темнокожих пациентов по сравнению с белыми. Данные формы заболевания имеют благоприятный прогноз по сравнению с другими типами ПКР.

Чаще всего от ПКР страдают мужчины в возрасте 60 лет.

Хотя рак почек и почечной лоханки поражает всех людей, независимо от пола, мужчины зрелого возраста болеют чаще. Общая заболеваемость рака почек и почечной лоханки с 2015 по 2020 год у мужчин была почти вдвое выше, чем у женщин: 23,5 случаев против 12,0 случаев на 100 000 населения.

В США средний возраст постановки диагноза ПКР составляет 64 года, хотя большинству пациентов заболевание диагностируют в возрасте от 65 до 74 лет.

Вероятность диагноза рака почек увеличивается с возрастом. У мужчин в возрасте старше 49 лет вероятность развития рака почек или почечной лоханки составляет 0,3%, в возрасте 50-59 лет - 0,7%, в 60-69 лет 1,4%. Риск появления рака почек или почечной лоханки у женщин также увеличивается с возрастом: в возрасте 49 лет вероятность заболевания составляет 0,2%, в 50-59 лет - 0,3% и 0,8% у женщин в возрасте 60-69 лет.

В целом, у мужчин вероятность развития почечно-клеточного рака в течение жизни составляет 2,3%, тогда как вероятность для женщин вдвое ниже - 1,3%.

Выкуривание даже нескольких сигарет в день существенно увеличивает риск рака почек

Наиболее значимым фактором риска ПКР является курение табака. Систематический обзор ученых показал: по сравнению с никогда не курившими относительный риск рака почек среди ныне курящих составляет 1,39, а среди бывших курильщиков - 1,20. Интенсивность курения увеличивает риск: для тех, кто выкуривал 5 сигарет в день риск составлял 1,18 и 1,72 для тех, кто курит 30 сигарет в день. Риск рака почек линейно увеличивался с продолжительностью курения: относительный риск составил 1,70 после 25 лет курения.

Ожирение является еще одним фактором риска ПКР. Согласно мета-анализу, риск рака почек был повышен у пациентов с индексом массы тела ИМТ больше 30 по сравнению с мужчинами с ИМТ от 18-25.

Дополнительные 5 кг массы тела могут увеличить риск ПКР на 25% у мужчин и 35% у женщин. С другой стороны, исследование японских ученых продемонстрировало: низкий ИМТ меньше 21 у азиатских мужчин может также увеличить риск рака почек.

Гипертония также связана с повышенным риском рака почки. По данным мета-анализа, каждое повышение систолического артериального давления на 10 мм рт. ст. увеличивает риск ПКР на 5%, а увеличение диастолического АД - на 7%.

Коморбидная деменция может увеличить смертность пациентов с ПКР

На прогноз почечно-клеточного рака могут влиять сопутствующие заболевания. Исследование датских ученых показало: у пациентов с ПКР с индексом коморбидности Чарлсона 1-2 показатели смертности были выше, чем у пациентов без сопутствующих заболеваний.

Сопутствующими заболеваниями, которые оказывают наибольшее влияние на смертность пациентов с ПКР, были болезни печени разной степени тяжести и деменция.

Сердечная недостаточность, заболевания периферических сосудов и сосудов головного мозга, хронические заболевания легких и почек, а также диабет и лимфома также повышали смертность. По данным американских ученых, у пациентов в возрасте старше 65 лет с ПКР самые высокие риски смертности наблюдались у тех, у кого была сердечная недостаточность и хроническая болезнь почек. Заболевания периферических сосудов, хроническая обструктивная болезнь легких, диабет и цереброваскулярные заболевания также снижали общую выживаемость пациентов с ПКР.

Как видим, факторы риска почечно-клеточного рака включают этническую и расовую принадлежность, курение, ожирение, гипертонию, деменцию и другие хронические заболевания. При этом средний возраст постановки диагноза составляет 64 года, у мужчин диагностируют в два раза чаще, чем у женщин. Как и любой тип рака, эффективность лечения ПКР напрямую связана с диагностированием заболевания на ранних стадиях, комплексной терапией и более здоровым образом жизни.