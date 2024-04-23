Дикий лосось или выращенный на ферме: что лучше?

Какой лосось вы бы предпочли: пойманный в дикой природе или выращенный на ферме? Рыба - не просто рыба, когда речь заходит о пользе для здоровья, - уверена дипломированный диетолог, доктор медицинских наук Джулия Зумпано. Известно, что лосось - лучший источник омега-3 жирных кислот для поддержания сердечно-сосудистой системы.

Однако рыба рыбе рознь, если речь идет о ее происхождении и среде обитания. В каком лососе больше загрязнителей, химических веществ и антибиотиков? Почему любую рыбу стоит употреблять умеренно? И что же все-таки выбрать на ужин?

Какие виды лосося бывают?

Лосось - одна из самых употребляемых в пищу рыб, благодаря высокому содержанию полезных для сердца жирных кислот омега-3. Популярность лосося как лучшего источника омега-3 привела к истощению диких запасов, плавающих в открытых водах. В итоге выращенный лосось стал более распространенным из-за высокого спроса.

Выращенный лосось относится к атлантическому виду, а пойманный в дикой природе лосось представляет собой один из пяти видов тихоокеанских рыб: чавычу королевскую, нерку, кижуча, горбушу и кету.

"Действительно, и атлантический, и тихоокеанский лосось богаты жирными кислотами омега-3, однако если вы углубитесь в данные о питании, вы будете более тщательно выбирать рыбу на прилавке с морепродуктами", - отмечает доктор медицинских наук, диетолог Джулия Зумпано.

Пищевая ценность: какой вид лосося более калорийный?

По данным FoodData Central Министерства сельского хозяйства США, существуют ключевые различия между приготовленным диким и выращенным лососем. Например, сравним дикую нерку и выращенного на ферме атлантического лосося, приготовленных на сухом огне.

Филе дикого лосося весом 85 г содержит меньше калорий и вдвое меньше жира, чем такое же количество выращенного лосося. И хотя выращенный лосось может содержать больше жирных кислот омега-3, в нем также в два раза больше насыщенных жиров, но это не тот жир, который вам нужен, - отмечает Зумпано.

Как видим, дикий лосось имеет преимущество, поскольку содержит меньше калорий и насыщенных жиров.

Рискованные загрязнители: от ожирения до диабета

Стойкие органические загрязнители, к которым относятся промышленные химикаты, связаны с рядом заболеваний, включая диабет 2-го типа и ожирение. Есть данные, которые свидетельствуют о том, что ожирение может спровоцировать развитие диабета, когда в организме присутствуют СОЗ. Определенные типы этих веществ также повышают риск инсульта у женщин.

Известно, что уровень полихлорированного дифенила, который является одним из типов СОЗ, в выращенной рыбе в 16 раз выше, чем в дикой. И в этом вопросе, без сомнения, побеждает дикий лосось.

Химические вещества, вызывающие рак

Хотя оба вида рыбы содержат жирные кислоты омега-3, по мнению экспертов, употребление большого количества рыбы любого типа может подвергнуть воздействию химических веществ, вызывающих рак.

У дикого лосося эти химические вещества поступают из загрязненных вод, в которых плавает рыба. Между тем, лосось, выращенный на фермах, получает более высокие уровни химических соединений из корма.

"Лучше всего не переусердствовать с потреблением рыбы. Попробуйте рассматривать морепродукты как часть головоломки, когда дело доходит до получения жирных кислот омега-3", - рекомендует Зумпано. Например, к растительным источникам омега-3 жирных кислот относятся льняные семечки, семена чиа и конопли, грецкие орехи и соевые продукты.

Небезопасные загрязнения или почему лучше снимать кожу?

Исследования показали, что уровень загрязняющих веществ в выращиваемом лососе выше, чем в диком. При этом загрязняющие вещества находятся ниже допустимых уровней, утвержденных агентством FDA, но превышают уровень, который Агентство по охране окружающей среды США считает безопасным "при частом употреблении".

По данным других исследований, детям, женщинам детородного возраста и беременным женщинам следует отдавать предпочтение дикому лососю, а не выращенным на фермах вариантам, или выбирать другие источники жирных кислот омега-3.

Зумпано предлагает снимать кожу как с дикого, так и с выращенного на фермах лосося, чтобы уменьшить воздействие загрязняющих веществ. Однако дикий лосось имеет более низкие уровни загрязнения и считается более безопасным.

Стоит ли беспокоится по поводу антибиотиков?

Это было большим источником споров в конце 1990-х и начале 2000-х годов, когда при импорте чилийского лосося в Японию, обнаружилось, что рыба содержит больше антибиотиков, чем разрешено правилами.

Слишком частое воздействие антибиотиков может привести к устойчивости к их воздействию. Хоть использование антибиотиков при выращивании рыбы сократилось, но оно все еще происходит. Следовательно выращенный на фермах лосось, в отличии от дикого лосося, может содержать антибиотики.

Что же предпочесть на ужин?

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует съедать две порции рыбы по 100 г в неделю, чтобы снизить риск сердечных заболеваний и инсульта. Как выращенный, так и дикий лосось содержат питательные вещества, которые поддерживают сердечно-сосудистую систему.

Но исследования неизменно показывают: с лососем, выращенным на фермах, связано больше рисков, чем с выловленным из океанов, озер и рек. Как дикий, так и выращенный лосось подвергается риску, если его употреблять в пищу в больших количествах. Эксперты пришли к выводу, что употребление дикого лосося в умеренных количествах - безопасное, вкусное и полезное решение.