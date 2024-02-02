Добавки для похудения - деньги на ветер

Мы много едим, мало двигаемся, заедаем стресс сладостями и фастфудом, затем ищем быстрый и щадящий метод похудения. История стара, как мир, поэтому производители добавок для похудения предлагают нам наслаждаться едой без чувства вины, запивая "маленькие радости" многообещающей капсулой.

Все бы хорошо, но мало кто знает, что контролирующие органы приравнивают диетические добавки к пищевым продуктам, а не к лекарствам, что усложняет контроль БАД-ов во всем мире. А эффективная терапия лишнего веса и ожирения осуществляется лишь с помощью официально одобренных препаратов и изменением образа жизни пациентов.

Однако частные клиники и производители диетических добавок продолжают зарабатывают баснословные суммы на БАД-ах для похудения с сомнительным, клинически не доказанным составом. Почему это неэффективно и чревато для вашего кошелька?

Темная сторона БАД-ов или почему нельзя верить рекламе?

Частные клиники и производители диетических добавок часто предлагают "натуральные" добавки для похудения на основе так называемых "жиросжигателей". БАД-ы для похудения, как правило, содержат определенный комплекс витаминов и минералов, экстракты растений и аминокислоты, которые в СМИ, соцсетях и блогах производителей подаются как "жиросжигатели". К таким компонентам без клинических оснований часто относят:

экстракты зеленого чая и зеленого кофе;

экстракт ананаса и грейпфрута;

кофеин, малиновый кетон, экстракт гарцинии;

L-карнитин, холин, инозитол и L-триптофан;

хлорофилл и т. д.

Отметим, что в официальной медицине нет ни одного научно доказанного клинического исследования, которое бы подтверждало эффективность диетических добавок в терапии лишнего веса и ожирения.

В США и Европе БАД-ы приравнивают к продуктам питания как дополнительный источник микроэлементов. Соответственно к ним нет таких серьезных требований и стандартов качества, как к лекарственным средствам.

Ни Европейское агентство по лекарственным средствам EMA, ни Управление по контролю за пищевыми продуктами и препаратами FDA не несут ответственность за заявленные свойства и эффективность диетических добавок. Единственное, что требуют от производителей контролирующие органы, - безопасность состава, которую также крайне сложно контролировать.

Похудение по-европейски и другие уловки рекламы

В просторах интернета можно наткнуться на сотни ярких и обнадеживающих реклам таблеток для похудения с сомнительным составом и многообещающей эффективностью. Учитывая спрос на быстрое похудение, производители БАД-ов, дистрибьюторы и клиники достаточно неплохо зарабатывают на подобных добавках.

Насколько оправдана такая "терапия" ожирения и что на самом деле получают пациенты взамен на деньги? Киевская обучающая клиника для косметологов и врачей-эстетистов "Европейская эстетика-Украина" предлагает своим пациентам, а также всем желающим похудеть, "наслаждаться любимой едой без чувства вины", запивая ее шипучими таблетками для похудения Lineatabs.

Как гласит реклама на официальном сайте компании, ключевой компонент таблеток Lineatabs - натуральный запатентованный комплекс Solusitan, который состоит из пищевых волокон и поли-Д-глюкозамина.

Производитель также заявляет: запатентованный комплекс поли-Д-глюкозамин имеет положительный магнитный заряд, в то время как молекулы жира отрицательно заряжены. Положительно заряженный Solusitan притягивает жир, как магнит, и выводит его из организма.

Безобидный, но обманчивый состав

Если отодвинуть на второй план маркетинговые уловки, которые не имеют ничего общего с официальной медициной, то по факту в состав шипучих таблеток для похудения Lineatabs входят: глюкозамин, инулин, витамин С, стевия, витамин В2, заменитель сахара сорбит и натуральные ароматизаторы лимона и лайма.

Отметим, что глюкозамин - это вещество, которое поддерживает эластичность и подвижность суставов. Соединение присутствует в организме человека и животных. Наибольшее количества данного вещества исследователи отмечают в раковинах ракообразных.

В клинических исследованиях глюкозамин не связан с контролем веса и терапией ожирения, однако исследования на мышах показали, что вещество уменьшает резистентность к инсулину.

Еще в одном исследовании, в котором принимали участие женщины с ожирением и остеоартритом коленного сустава, пациентки соблюдали диету, занимались физической активностью и принимали добавки глюкозамина. Исследователи пришли к выводу, что умеренные физические упражнения и диета оказывают более значительный терапевтический эффект, нежели добавки глюкозамина.

Витамины С, В12 хоть не навредят организму, однако на потерю веса также не повлияют. Микроэлементы не связаны с контролем веса и терапией ожирения в клинических исследованиях. Лишь обозначенный в составе добавки инулин в нескольких исследованиях показал эффективностьв снижении висцерального жира, однако на потерю веса компонент никак не влияет.

Официальная медицина: терапия лишнего веса и ожирения

Zepbound, Wegovy, Ozempiс, Mounjaro - перечень инновационных препаратов для лечения ожирения, устранения лишнего веса и диабета 2-го типа, одобренные FDA. Действующие вещества тирзепатид и семаглутид - агонисты рецептора GLP-1R влияют на гормональные рецепторы, обеспечивая потерю веса и улучшения показателей сахара в крови. Эффективность данных препаратов клинически доказана.

Несмотря на побочные эффекты и высокую стоимость, новые препараты для похудения, по мнению экспертов и врачей, имеют огромный потенциал для терапии ожирения в будущем. Сдерживающим фактором пока выступают высокая цена, проблемы со страховкой и дефицитом на рынке.

Помимо применения препаратов с доказанной эффективностью, современная медицина также предлагает сбалансированную диету и физические нагрузки для контроля веса после терапии. Что касается диетических добавок с растительно-витаминным составом, они не имеют клинически доказанной базы, поэтому не могут позиционироваться как эффективные средства для похудения.