Гестационный диабет удваивает риски проблем с почками

Гормональный дисбаланс во время беременности у некоторых женщин вызывает повышение уровня сахара в крови, которое называют гестационным диабетом. Хоть данное состояние, как правило, у большинства пациенток со временем проходит, однако может вызвать опасные сопутствующие заболевания в будущем.

В новом исследовании, посвященном гестационному сахарному диабету, американские исследователи нашли связь между диабетом беременных и хроническим заболеванием почек. Эксперты рекомендуют таким пациенткам проходить регулярные осмотры почек в дальнейшем.

Как гормональный дисбаланс может привести к гестационному диабету?

По новым данным исследователей из Национального института здравоохранения США, гестационный диабет может привести к повреждению почек на ранней стадии. Это является предшественником хронических заболеваний почек в будущем, независимо от последующего диабета и гипертонии.

Гестационный диабет возникает во время беременности, когда превышен уровень сахара в крови. В первую очередь это связано с тем, что плацента вырабатывает гормоны, которые способствуют накоплению глюкозы в крови. Обычно поджелудочная железа может вырабатывать достаточное количество инсулина, чтобы справиться с этим.

Однако если в организме нарушается процесс выработки инсулина, уровень сахара в крови также нарушается, что и вызывает гестационный диабет. Чтобы это не повлияло на состояние здоровья ребенка, эксперты рекомендуют контролировать уровень сахара в крови.

Исследование подтвердило связь диабета с заболеванием почек

В новом исследовании ученые использовали данные около 700 тыс. женщин Датского медицинского регистра рождений, родивших детей в период с 1997 по 2018 год. 3,4% участниц сообщали о повышенном уровне сахара в крови, а 12,8% женщин с гестационным диабетом получали инсулин.

Исследователи наблюдали за женщинами 11,9 лет и пришли к следующим выводам:

женщины, которые получали инсулин во время беременности из-за диабета, но у которых впоследствии не развился диабет, имели высокий риск развития хронической болезни почек;

пациентки с ГСД, у которых впоследствии развился диабет или гипертония, столкнулись с более высоким риском развития болезней почек.

По мнению экспертов, это позволяет предположить, что профилактика диабета и гипертонии после гестационного диабета может снизить развитие хронической болезни почек.

"Женщины с тяжелой метаболической дисфункцией во время беременности входят в группу высокого риска развития хронической болезни почек. Значительно повышенный риск заболеваний почек наблюдался через 2 года после беременности", - отмечают ученые в исследовании.

Почему стоит проходить осмотр почек после гестационного диабета?

"Наши результаты показывают, что женщинам, у которых был гестационный диабет, могут быть полезны периодические осмотры для выявления повреждения почек на ранней стадии и получения последующего лечения", - утверждает старший автор исследования, доктор медицинских наук, магистр здравоохранения, доктор философии Цуйлин Чжан.

Исследователи обнаружили, что женщины, у которых был гестационный диабет, с большей вероятностью имели высокую скорость клубочковой фильтрации - оценку того, сколько крови в минуту проходит через клубочки (крошечные фильтры в почках, которые удаляют отходы из крови).

Эксперты полагают, что очень высокая скорость клубочковой фильтрации может предшествовать раннему повреждению почек, которое сопровождает преддиабетное состояние. Руководствуясь новыми данными, эксперты рекомендуют женщинам с гестационным диабетом контролировать уровень сахара в крови как в во время, так и после беременности. Профилактика диабета и гипертонии может снизить риск развития заболеваний почек.