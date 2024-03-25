Как физические и умственные практики влияют на диабет?

Заложниками диабета стали слишком много людей на планете, и с каждым днем эта цифра растет. Наряду с разработками новых лекарств, исследователи изучают влияние образа жизни, регулярных физических нагрузок и питания на развитие заболевания. Результаты нескольких новых исследований показали: йога, медитации, практики раскрытия сознания – качественные инструменты для контроля диабета 2-го типа. Изменение образа жизни может стать краеугольным камнем для хороших показателей здоровья и отличного самочувствия даже при диабете. Эксперты рассказали, как физические и умственные практики влияют на гликемический контроль у пациентов с диабетом 2-го типа.

Действие йоги и медитации сравнили с метформином при диабете

В Журнале интегративной и дополнительной медицины опубликованы результаты 28 исследований, в которых ученые проанализировали влияние умственных и физических практик на людей с диабетом 2-го типа. Участники исследования не применяли инсулин для контроля диабета, у них не было определенных заболеваний сердца и почек. Исследователи рассмотрели влияние таких видов умственных и телесных практик как:

йога;

цигун - медленное боевое искусство, похожее на тай-чи;

снижение стресса на уровне сознания – программа тренировок, которая помогает людям снять тревогу и справиться со стрессом;

медитация;

управляемое воображение, визуализация положительных образов для расслабления разума.

Периодичность и время занятий варьировались от ежедневного до нескольких раз в неделю в течение от четырех недель до шести месяцев.

У всех участников исследования в течение любого периода времени уровень гемоглобина А1С – ключевого маркера диабета, снизился на 0,84%. Эксперты сравнивают этот результат с эффектом действия метформина - препарата первой линии для лечения диабета 2 типа.

Уровни A1C определяются с помощью анализа крови, показывающего средний уровень сахара в крови человека за последние два-три месяца. Уровни ниже 5,7% – норма, от 5,7% до менее 6,5% – преддиабет, 6,5% и выше – диабет.

Секрет в расслаблении?

"Йога и другие практики осознанности вызывают реакцию расслабления - противоположную реакции на стресс", - отмечает тренер по здоровью и терапевт из Гарвардского института ума и тела Бенсона-Генри при Массачусетской больнице общего профиля, доктор Шалу Рамчандани.

"Реакция релаксации может снизить уровень гормона стресса кортизола. Это повышает резистентность к инсулину и контролирует уровень сахара в крови, тем самым снижая уровень A1C", - добавляет Рамчандани.

Релаксация помогает людям с диабетом улучшить кровообращение и снизить кровяное давление, защищает от сердечных приступов и инсультов. Как видим, способность практик осознания снижать стресс может сыграть огромную роль.

Влияние практик на самочувствие людей с диабетом 2-го типа

По данным экспертов, существует связь между различными умственными и телесными практиками разума с более низкими уровнями A1C. Это позволяет предположить, что эти виды деятельности вместе с традиционным лечением могут стать частью терапии диабета.

Защищают ли практики ума и тела от развития диабета 2 типа, особенно людей, находящихся в группе высокого риска?

Исследования не предназначались для рассмотрения данного вопроса, но доктор Рамчандани акцентирует внимание на долгосрочных преимуществах реакции релаксации.

"Уменьшение стресса и управление им помогает улучшить настроение, способствует улучшению самосознания и самоконтроля", – говорит она. "Это может привести к более осознанному питанию, например, борьбе с влечением к нездоровой пище, соблюдению более здоровой диеты и регулярным физическим упражнениям. Все это вместе может помочь снизить риск развития диабета 2 типа", - добавляет эксперт.

Как применять практики ума и тела?

Есть много практик, которые способствуют релаксации. Доктор Рамчандани дает несколько полезных рекомендаций:

ежедневная 10-минутная или более продолжительная медитация;

занятие легкой йогой, практиками цигун или тай-чи;

видеоролики и упражнения, которые помогают снизить стресс и вызвать реакцию расслабления;

свободное контролируемое дыхание в течение нескольких минут.

По данным крупного обзора американских исследователей, более 28 исследований показали, что йога, практики раскрытия сознания, здоровое питание и умеренные физические нагрузки – это действенные инструменты для улучшения здоровья, в том числе при сахарном диабете 2 типа.