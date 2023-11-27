Как простуда и грипп влияют на здоровье сердца?

Если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, вам стоит поберечь себя в сезон простуды и ОРВИ, - предупреждают эксперты. В группе риска - пациенты с имеющимися заболеваниями сердца и пожилые люди старше 65 лет. Иногда это может привести к серьезным осложнениям.

Например, если простуда перерастает в пневмонию, организму становится труднее получать кислород. В результате сердцу приходится работать усерднее, чтобы перекачивать кровь по всему телу. Защитите свое сердце "от невзгод" - узнайте, что предпринять, чтобы простуда и вирусы не угрожали вашему здоровью, а порой и жизни.

Почему простуда и вирусы опасны для вашего сердца?

С приближением зимы активность простуды и гриппа возрастает, поэтому эксперты рекомендуют принять меры предосторожности, чтобы снизить риск передачи вируса. Ведь это чревато не только слабостью, высокой температурой и кашлем: мало кто знает, что грипп и простуда могут оказать существенное влияние на здоровье сердца.

Вирусы создают дополнительный стресс для нашего организма, к которому он не привык. Инфекции часто вызывают воспаление и осложняют процесс дыхания, а резкое снижение уровня кислорода и артериального давления увеличивают риск образования опасных тромбов.

Несмотря на то, что каждый должен защитить себя от вирусов простуды и гриппа, исследователи отмечают: пациенты с ранее существовавшими заболеваниями сердца особенно подвержены риску сердечного приступа при заражении. Исследование американских ученых показало: у людей с сердечными заболеваниями риск сердечного приступа увеличивается в 6 раз через неделю после гриппа.

"Мы обнаружили, что у людей в шесть раз больше шансов получить сердечный приступ в течение недели после того, как им диагностировали грипп, по сравнению с годом до или после заражения", - говорит автор исследования, эпидемиолог и семейный врач Джефф Квонг.

Поэтому, если у вас есть заболевание сердца, снижение риска гриппа и простуды имеет жизненно важное значение для вашего здоровья, - уверены эксперты.

Прививка от гриппа - оптимальное решение

Проявляйте инициативу - прививайтесь от гриппа, - советуют медики перед каждым сезоном гриппа или ОРВИ. По мнению экспертов, это может спасать жизни, особенно если речь идет о пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хотя вакцины против простуды не существует, прививки могут помочь предотвратить другие опасные инфекции, такие как пневмония и смертельно опасный грипп.

Центры по контролю и профилактике заболеваний CDC в США настоятельно рекомендуют людям с сердечно-сосудистыми патологиями ежегодно получать вакцину от гриппа. Таким образом, у вашего организма будет время выработать достаточное количество антител до того, как сезон гриппа наберет обороты. Он может начаться уже в октябре и продлиться до мая. Лучше всего сделать прививку до октября, однако привиться можно и до конца сезона гриппа. Обычно прививка начинает защищать вас примерно через 2 недели после процедуры.

Сегодня существуют две вакцины против пневмонии, которые помогают защитить взрослых от пневмококковой пневмонии. Их делают людям от 65 лет, или раньше, если есть определенные заболевания и рекомендация от врача.

Что еще можно сделать, чтобы защитить себя от простуды и гриппа?

Казалось бы, простое правило гигиены - часто мыть руки и протирать поверхность мебели специальными антибактериальными средствами, но не каждый придерживается этих незаменимых правил профилактики ОРВИ и гриппа. Еще одно "золотое правило" - избегать скопления людей или носить маску в людных местах. Также поддерживайте свою иммунную систему в наилучшем состоянии: высыпайтесь, соблюдайте питательную диету, регулярно занимайтесь спортом и контролируйте стресс.

"Следите также за тем, что вы вдыхаете: избегайте сигаретного дыма и загрязнения воздуха," - рекомендует доктор медицинских наук Кармелита Суайнер. Если у вас есть сердечные заболевания, лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья - отказаться от курения и других вредных привычек, - уверена эксперт.

По мнению медиков, при сердечной недостаточности также следует быть предельно осторожным с нестероидными противовоспалительными препаратами, такими как:

ибупрофен;

диклофенак:

индометацин.

Прежде чем принимать безрецептурное лекарство от простуды, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниям важно всегда консультироваться с врачом.

Грипп и простуда могут вызвать не просто упадок сил и слабость, но и стать причиной сердечного приступа. Врачи давно заметили: между сезонным гриппом и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний существует связь. Снижение риска заражения гриппом и простудой - лучшая профилактика, доступная каждому. Ежегодная вакцинация, чистые руки и ношение маски в людных местах - простые, но эффективные меры, которые могут кому-то спасти жизнь.