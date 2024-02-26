Пациенты, которые пережили рак, часто сталкиваются с затяжными проблемами со здоровьем и снижением качества жизни, что может повысить риск ранней смерти от рака. Однако ситуацию может изменить образ жизни, включая здоровое питание, физическую активность, отказ от курения сигарет и употребления алкоголя.

Исследователи из Китая, Швеции и Великобритании проанализировали 5 самых весомых факторов образа жизни, которые влияют на качество и продолжительность жизни пациентов, переживших рак. Ученые рассказали, какой фактор наиболее значимый для выживаемости после онкологических заболеваний.

Лайфстайл и выживаемость: стиль жизни определяет

Рак несет существенную угрозу общественному здравоохранению, а его глобальное бремя будет увеличиваться еще, как минимум, 20 лет, - пишут авторы нового исследования. Развитие инновационных технологий ранней диагностики, лечения и поддерживающей терапии существенно снизили риск смерти от онко, однако выжившие после рака пациенты по-прежнему страдают от последствий заболевания.

По результатам нового международного исследования китайских, британских и шведских ученых, образ жизни напрямую влияет на дальнейшее состояние здоровья и продолжительность жизни людей, переболевших раком.

Исследователи изучили 5 ключевых факторов образа жизни, связанных со здоровьем и риском смерти от рака:

индекс массы тела (ИМТ);

курение сигарет;

употребление алкоголя;

питание;

физическая активность.

Для анализа эксперты использовали данные Национального исследования здоровья и питания, Национального опроса по вопросам здоровья в США, Британского биобанка, а также данные исследования Кайлуан в Китае. В исследовании были проанализированы данные около 37 тыс. человек из США, Великобритании и Китая, переживших рак.

Оценка здорового образа жизни

"В наш анализ мы включили пять факторов образа жизни, включая ИМТ, курение сигарет, употребление алкоголя, диету и физическую активность, которые связаны с выживаемостью при раке. Эти факторы были определены в соответствии с предыдущими исследованиями", - отмечают авторы исследования.

Проанализировав образ жизни всех участников исследования, эксперты выяснили:

около 19 тыс. пациентов никогда не курили;

14,7 тыс. участников употребляли незначительное количество алкоголя;

17 тыс. пациентов придерживались здорового рациона;

18 тыс. участников уведомили о достаточной физической активности;

14,7 тыс. имели оптимальный ИМТ.

Чтобы определить оценку здорового образа жизни, исследователи суммировали эти факторы в диапазоне от 0 до 5, при этом высокие баллы указывали на более здоровый образ жизни участников. Эксперты также отметили: за период проведения исследования больше 4 тыс. участников умерли от рака и около 9 тыс. умерли от других причин.

Здоровый рацион как самый весомый фактор

Проанализировав данные участников исследования, ученые пришли к следующим выводам. Приверженность к здоровому образу, который включает 4-5 факторов по сравнению с неблагоприятным образом жизни (фактор здорового образа жизни 0-1) привела к снижению риска смертности от рака на 43%. При этом снижение риска смертности от других причин составило 48%.

Каждый балл, полученный по шкале здорового образа жизни, приводил к снижению на 18% риска смертности от рака, а также смертности от других причин. Как показали результаты исследования, самую ключевую роль в выживаемости пациентов после рака играет питание.

Здоровое питание больше всего способствовало снижению риска смертности на 31%, за ним следовали отказ от курения - 23%, умеренное употребление алкоголя - 14%, оптимальный ИМТ - 11% и адекватная физическая активность - 1%.

"Наше исследование последовательно показало, что риск преждевременной смерти был примерно на 50% ниже у тех, кто вел здоровый образ жизни, по сравнению с теми, кто его не вел. Это еще раз продемонстрировало, что изменение образа жизни играет важную роль в улучшении прогноза для выживших после рака", - убеждены авторы исследования.

Соблюдение здорового образа жизни может вдвое снизить риск смертности от рака. В частности, отказ от курения сигарет и чрезмерного употребления алкоголя, здоровое питание, физическая активность и поддержание нормального индекса массы тела были связаны с улучшением прогноза. При этом, по оценкам экспертов, именно здоровое питание занимает лидирующую позицию среди 5 факторов, снижающих риск преждевременной смерти, связанной с раком.