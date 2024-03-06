Бутилированная вода содержит рекордное количество нанопластика, что может привести к серьезным последствиям для здоровья, - обеспокоены американские исследователи. По данным нескольких новых исследований, содержание нано- и микропластика в такой воде в 10-100 раз больше, чем считалось ранее.

Тысячи частиц искусственного материала вместе с водой свободно проникают в наш организм, загрязняя клетки синтетическими и химическими веществами. Что происходит с организмом, когда в него попадает такое количество пластика и почему стоит отказаться от воды и еды в пластиковых емкостях?

Невидимая угроза пластиковых бутылок

По данным экспертов, 1 л воды из пластиковой бутылки содержит около 240 тыс. микрочастиц пластика семи видов, 90% из которых – нанопластики, остальные – микропластики. Из-за крошечных размеров эти токсические, канцерогенные вещества попадают через кровоток в организм, повышая риск опасных заболеваний ЖКТ и кишечника.

Подытоживая данные нового исследования, посвященного проблеме пластиковых емкостей, авторы пришли к выводу, что употреблять воду из нержавеющих емкостей актуальна, как никогда. Это касается также напитков и продуктов питания, упакованных в пластик.

"Люди не думают, что пластику свойственен процесс отшелушивания. Однако, как люди постоянно сбрасывают клетки кожи, так и пластик отшелушивает мелкие кусочки", - отмечает директор по развитию государственного университета Penn State Behrend Шерри С. Мейсон

Вода в бутылках содержит миллионы наночастиц разных видов пластика

По данным американских исследователей кафедры химии Государственного университета Нью-Йорка, 93% бутилированной воды 11 брендов, которая продается в 9 стран, содержит микро- и нанопластик. В каждом литре испорченной воды в среднем содержится 10 пластиковых частиц шириной среднего волоса человека и 300 меньших частиц. Однако в момент исследования у экспертов не было возможности увидеть и проанализировать более мелкие частицы пластика.

Ученые Колумбийского университета представили новейшую технологию, которая помогает определить количество наночастиц в бутилированной воде. В итоге вместо 300 частиц, исследователи обнаружили от 110 000 до 370 000 наночастиц пластика в трех самых популярных марках воды США.

"Новейшая технология показала: в воде миллионы наночастиц, которые являются неорганическими, органическими и другими пластиковыми частицами. При этом некоторые из них не входят в реестр семи основных типов пластика", - отмечает автор исследования, доцент, химик-эколог Бэйжан Ян.

Как отметила эколог, директор по исследованиям Healthy Babies, Bright Futures Джейн Хулихан, инновационные методы открывают двери дальнейших исследований, помогая осознать потенциальные риски для здоровья человека:

"В особой зоне риска - младенцы и маленькие дети. Поскольку их тело и мозг только развиваются, они наиболее уязвимы к агрессивному воздействию токсических веществ", - обеспокоена Хулихан.

Чем опасен нанопластик?

Как утверждают эксперты, наиболее опасные для здоровья – нанопластики. Они могут легко проникать в отдельные клетки и ткани органов, нарушать природные клеточные процессы, накапливать химические вещества, которые провоцируют сбои эндокринной системы.

При изготовлении пластика применяются такие токсические для нашего организма вещества как: бисфенол, фталат, антипирены, тяжелые металлы.

Поскольку температура тела больше внешней среды, эти химические частицы могут мигрировать и оседать в организме, проникать в печень, почки, мозг и даже через плаценту в плод. Микро- и нанопластики были обнаружены в плаценте человека, его крови и легких.

"Кроме химических веществ и токсичных металлов есть еще одна относительно неизученная область - вредит ли организму сам пластиковый полимер", - отмечает соавтор исследования, доцент кафедры фармакологии, медицины и токсикологии Фиби Стэплтон.

Какой пластик мы глотаем вместе с водой?

Новый метод изучения наночастиц заключается в применении специального лазера, который позволяет анализировать химический состав клеток за счет измерения их вибрации. В обновленной версии микроскопа применяется лазер, который усиливает сигнал, помогая увидеть ранее невидимые наночастицы около 7 типов пластиков.

"Это первое исследование в мире, в котором микроскопия применяется для исследования нанопластика", – говорит старший соавтор, профессор химии Колумбийского университета в Нью-Йорке Вэй Мин.

В бутылке с водой содержится много разных типов пластика, размер которых может достигать до крошечных 200 нанометров. Исследования показали, что, например, частицы пластика ПЭТ легко расколоть. Для этого достаточно несколько раз закрутить и открутить бутылку, раздавить ее или нагреть.

Исследование ближайшего будущего

В какой воде больше нанопластика и химических частиц: в бутилированной или водопроводной? Некоторые исследования показывают меньший уровень микропластика в водопроводной воде. "Если учесть их первоисточники, то можно говорить о меньшем количестве нанопластика", - говорит эколог-химик Ян.

Эксперты пока до конца не понимают, что происходит с нашим организмом, когда пластиковые полимеры и химические вещества, разрушающие эндокринную систему, попадают в клетки.

"Мы знаем, что микрочастицы попадают в организм, и еще больший процент наночастиц - в клетки. Но мы не знаем, куда именно они попадают и какие процессы происходят в клетке", – отмечает доктор Стэплтон. Новая технология, которая отлично подходит для анализа образцов тканей человека, даст нужные ответы, - добавляет эксперт.

Пока исследователи изучают влияние нанопластика на организм человека, в наших силах осознанно уменьшить количество микро- и нанопластика, отказываясь от еды и напитков в пластиковой упаковке. Судя по данным новых исследований, вред от химических компонентов пластиковых бутылок очевиден.