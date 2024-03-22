Новое лекарство от ВИЧ эффективнее таблеток

Сегодня, благодаря специальному противовирусному лечению, прогрессирование ВИЧ можно остановить на любой стадии. Однако в современной терапии вируса иммунодефицита человека грядут перемены.

По данным клинических испытаний инъекционного препарата против ВИЧ Кабенува от GSK, инъекции длительного действия эффективнее таблеток для ежедневного приема. Эксперты рекомендуют препарат пациентам, у которых возникают проблемы с подавлением вируса из-за нарушения графика лечения.

Кабенува эффективнее подавляет ВИЧ

Клиническое исследование нового инъекционного препарата Кабенува проводилось в 31 медучреждениях США. В третьей фазе испытания эксперты сравнили лекарственное средство с ежедневным приемом таблеток от ВИЧ. В исследовании участвовали пациенты, которые сталкивались с проблемами соблюдения режима лечения и подавлением вируса.

По данным промежуточного анализа, Кабенува продемонстрировал превосходную эффективность в поддержании подавления вирусной нагрузки по сравнению с ежедневной пероральной терапией. При этом эксперты отмечают, что инъекция длительного действия лучше подавляет вирус и смягчает прогрессирование болезни.

"Кабенува - отличный вариант терапии для людей, которым трудно принимать таблетки каждый день. Последние результаты показали, что инъекции у этой группы пациентов действуют лучше, чем пероральные препараты", - отметила руководитель отдела исследований и разработок ViiV Healthcare GSK Кимберли Смит.

Инъекции не требуют строгого режима лечения

По мнению экспертов GSK, многим пациентам, живущим с ВИЧ, трудно держать вирус под контролем из-за отсутствия последовательного соблюдения режима лечения. Инъекции Кабенува вводятся двумя уколами каждые четыре недели, что не предполагает строгого режима лечения, как при ежедневной пероральной терапии.

Препарат, одобренный в США в 2021 году, может стать лучшей альтернативой ежедневного приема таблеток для многих пациентов, у которых нарушен режим терапии.

"Промежуточные данные, указывающие на превосходство терапии длительного действия у людей, которым трудно принимать ежедневно таблетки от ВИЧ, являются замечательным результатом", - отмечает Смит.

Высокие продажи лекарств от ВИЧ обеспечили британской фармацевтической компании GSK отличные показатели продаж, годовой объем которых составил более 8 млрд долларов. Компания ожидает, что около 40% ее бизнеса в области ВИЧ будет приходиться на препараты длительного действия.