Новые мРНК-вакцины будут применять для лечения рака и ВИЧ

До недавнего времени большинство людей даже не слышали о технологии мРНК-вакцин, которая легла в основу вакцин против COVID-19. Теперь исследователи считают, что они могут помочь в лечении рака, ВИЧ и других тяжелых инфекционных заболеваний. В настоящее время ведутся интенсивные исследования других применений данной технологии.

мРНК-вакцина вводится в клетки человека, которые производят копии спайк-белка вируса, вызывая иммунный ответ организма. Хоть сама технология была известна еще в 1990-х годах, но усовершенствовать ее удалось гораздо позже. Доктор медицинских наук, иммунолог Университетской больницы Вюрцбурга в Германии Мартина Прелог рассказала о перспективах развития мРНК-вакцин для профилактики и лечения рака и инфекционных заболеваний.

мРНК-вакцина как вызов

Поскольку наша иммунная система распознает чужеродную мРНК как угрозу и начинает уничтожать ее фрагменты, мРНК-вакцины имели серьезные препятствия при вакцинации. Однако ученым удалось модифицировать мРНК так, чтобы снизить иммуногенность.

"Прорыв в вакцинации произошел благодаря доктору Каталин Карико, которая вместе с доктором Дрю Вайсманом из Медицинской школы Университета Пенсильвании, обнаружили в 2005 году, что модификации мРНК обеспечивают лучшую стабильность мРНК, снижая иммуногенность", - отмечает доктор Прелог.

Это открытие проложило путь к разработке мРНК-вакцин против COVID-19 и других заболеваний. За свое открытие в прошлом году исследовательницы были удостоены Нобелевской премии по медицине.

Иммунотерапия рака: персонализированные мРНК-вакцины

С 2009 года исследователи начали изучать мРНК-вакцины как еще один способ лечения рака. С 2012 года их изучают для лечения гриппа и респираторно-синцитиального вируса. Следовательно, несколько мРНК-вакцин в настоящее время находятся в стадии разработки или одобрения.

"Главные преимущества технологии мРНК - это быстрое и гибкое реагирование на новые патогены, а также возможность масштабировать производство, когда растет спрос на конкретную вакцину", - утверждает Прелог.

Для иммунотерапии рака разрабатываются персонализированные мРНК-вакцины с учетом генетических характеристик и антигенов пациента. Их можно применять в иммунотерапии рака для избирательной активации иммунной системы против опухолевых клеток.

мРНК-вакцина может стать универсальной против гриппа

Исследования в области инфекционных заболеваний и онкологии являются наиболее передовыми: мРНК-вакцины против гриппа и РСВ уже проходят расширенные клинические испытания. Некоторые тестируемые мРНК-вакцины содержат не только последовательности, кодирующие гемагглютинин и нейраминидазу, но и структурные белки вирусов гриппа:

"Они более консервативны и не так быстро мутируют, а это означает, что могут служить основой для универсальных вакцин против пандемического гриппа", - отмечает Прелог.

По ее словам, преимуществом мРНК-вакцин является сильный клеточный иммунный ответ, который они вызывают. Это может обеспечить дополнительную защиту наряду со специфическими антителами. Вакцина мРНК против гриппа находится на 3 стадии испытаний для одобрения вакцинации пациентов в возрасте 60 лет и старше. Испытания показали высокую эффективность даже у пациентов пожилого возраста и лиц с сопутствующими заболеваниями.

Стоит ли опасаться мРНК-вакцин?

Поскольку для производства мРНК-вакцин используются молекулы ДНК бактериального происхождения, вакцины от COVID-19 в свое время вызвали опасения, что они могут вызывать аутоиммунные заболевания. Однако, как утверждают эксперты, эти вакцины обычно проходят очень сложный процесс очистки, который устраняет фрагменты ДНК, опасные для здоровья.

Исследователи Института Пауля-Эрлиха отмечают, что небольшие фрагменты молекул ДНК бактериального происхождения в мРНК вакцинах против COVID-19 не представляют риска, в отличие от остаточной ДНК из культуры клеток животных, которые могут быть в других вакцинах.

мРНК-вакцины имеют ряд преимуществ - быстро адаптируются к новым или мутировавшим патогенам, обеспечивают устойчивость антител и клеточных реакций, быстро производятся и хорошо хранятся. Новые разработки вакцин на основе технологии мРНК вселяют надежду на эффективное и безопасное профилактическое и терапевтическое применение, особенно в области инфекционных заболеваний и онкологии, - отмечают эксперты.