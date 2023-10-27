Социальные сети пестрят фотографиями стройных и привлекательных "фитоняшек", о параметрах которых мечтают многие. Но не только стремление иметь красивое и стройное тело принуждает женщин и мужчин прибегать к радикальным методам похудения. По данным ВОЗ, около 1,9 млрд. людей на Земле имеют лишний вес.

Неутешительная статистика и извечный "спрос на стройность" сподвигла врачей и акул фармбизнеса обратить внимание на "волшебную пилюлю" в виде инъекций - рецептурный препарат Ozempic, который изначально разрабатывали для пациентов с диабетом 2-го типа. К чему приводят подобные инновационные методы похудения? Как препарат вызывает психологическую зависимость? И почему здоровые люди живут с чувством вины после похудения с помощью Ozempic?

Жизнь на игле: еще одна история похудения

28-летняя парикмахер из США Эшли Рейбик всегда хотела сбросить 8 кг, чтобы при росте 163 см весить 60-63 кг. Заметно постройневший владелец СПА-салона, в котором работала девушка, рекомендовал Эшли сделать инъекции семаглутида, к чему сам регулярно прибегал. Девушка без раздумий в тот же получила рецепт от врача и сделала свою первую "прививку стройности". После первых 9 недель инъекций семаглутида Райбик похудела на 10 кг. Именно тогда она решила снять об этом видео и выложить в TikTok, которое в конечном итоге посмотрели сотни тысяч раз. Препарат с действующим веществом семаглутид, который рекомендовали Рейбик, называется Ozempic. Изначально лекарственное средство предназначалось для лечения диабета 2 типа. Когда к препарату начали прибегать быстро постройневшие голливудские звезды, Ozempic начал ассоциироваться у большинства как эффективное средство для быстрого похудения.

Несколько лет назад FDA одобрило "двоюродного брата" Ozempic - препарат Wegovy, который был разработан для снижения веса у пациентов с ожирением. Хоть Ozempic и одобрен лишь для лечения диабета, это не мешает врачам и пациентам применять его для похудения. Цена вопроса - 1400 долларов в месяц.

Остановить внутреннюю болтовню: как работает Оземпик?

Тем, кто прибегал к препарату Ozempic в целях похудеть, удалось не только сбросить лишний вес, но и остановить так называемый "пищевой шум" в голове. Основное действие препарата заключается в том, что он замедляет прохождение пищи через пищеварительный тракт. Это укрощает аппетит и позволяет пациентам есть гораздо меньше и реже. Основное действие препарата вызывает массу побочных эффектов.

Тошнота, проблемы с пищеварением, нарушения гормональной системы и репродуктивного здоровья - основные побочные действия Ozempic, о которых уже говорят врачи и пациенты.

CNN также сообщало, что у некоторых пользователей Ozempic развился паралич желудка из-за способности препарата замедлять прохождение пищи через пищеварительный тракт.

Чувство вины, диабет и похудение

Многие постройневшие пациенты после инъекций Ozempic живут с чувством вины перед теми, кому препарат жизненно необходим для лечения диабета и ожирения, но финансово недоступен. Доктор медицинских наук, директор программы управления весом Калифорнийского университета в Сан-Франциско Диана Тиара удивлена тем, что здоровые люди прибегают к таким радикальным методам похудения: "Это одна из самых удручающих вещей, которые я испытала как врач! Пациенты целыми днями обзванивают десятки аптек. У меня никогда не было такой ситуации за всю мою карьеру", - делится доктор Тиара.

Когда диеты не работают

48-летняя Энн из США, как и Райбик, оплатила курс инъекций Ozempic из собственного кармана. Сначала она платила 1400 долларов в месяц, но вскоре нашла в Канаде аптеку, в которой лекарство продается за 350 долларов. У Энн никогда не было проблем с лишним весом, но после продолжительного пребывания дома в период эпидемии коронавируса, женщина набрала около 8-10 кг лишнего веса. При росте 170 см Энн весила 79 кг. Активный образ жизни, здоровое питание и диеты не принесли должного эффекта. К тому же у Энн началась менопауза, поэтому женщина решилась на инъекции Ozempic. Сейчас она весит 68 кг при росте 170 см. Энн до сих пор принимает препарат, но осознает, что отбирает его у тех, кто в нем нуждается для лечения.

Последнее клиническое исследование 2022 года показало, что большинство людей снова возвращаются к лишним килограммам в течение года после прекращения приема Ozempic.

Эшли Райбик, которая похудела на 10 кг, снова вернулась к своим вредным пищевым привычкам сразу же после прекращения приема Ozempic. Девушку это встревожило - и она снова подсела на препарат.

Ozempic при бариатрической хирургии

Доктор медицинских наук, бариатрический хирург Дэн Азагури применяет GLP-1 для подготовки пациентов с ожирением к бариатрической хирургии. Доктор уверен, что такие препараты, как Ozempic, могут стать частью лечения для его пациентов на всю жизнь:

"Мы делаем это не для косметического эффекта, а для здоровья. Я всегда предупреждаю своих пациентов: если вы планируете начинать принимать это лекарство, вы должны быть готовы к тому, что это навсегда".

Отметим, что в Украине Ozempic не зарегистрирован, что не дает право выписывать его пациентам, при этом препарат есть в продаже. В настоящее время также нет данных о том, сколько людей принимают Ozempic для лечения диабета, а сколько для похудения. Производитель препарата Novo Nordisk сообщает о резком увеличении продаж и прогнозирует рост прибыли в будущем. Идея использования подобных лекарств по эстетическим соображениям на самом деле связана с социальными и психологическими факторами, - считают врачи и психологи. Это может означать лишь одно: привлекательный внешний вид ныне более ценен, нежели здоровье.