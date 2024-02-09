Популярный препарат от изжоги, вызывающий рак

Скандально известный препарат Zantac от британской фармацевтической компании GSK, рекомендованный при язве и изжоге, изъяли из аптек по всему миру еще в 2019 году. Эксперты обнаружили в нем повышенное содержание токсичного вещества N-нитрозодиметиламина, который может вызывать рак. Многотысячные судебные иски от пострадавших, у которых развился рак после продолжительного приема лекарства, обошлось компании в 5 млрд. долларов.

Недавно GSK урегулировала последний судебный иск в Калифорнии, полностью закрыв дорогостоящие судебные разбирательства. Примечательно, что в США и Европе запрещены и изъяты из аптек Zantac и все производные лекарства с действующим веществом ранитидин. В Украине же препараты ранитидина можно купить в любой аптеке. Чем опасен популярный от изжоги препарат и почему от него отказались Европа и США?

Zantac: самый продаваемый препарат оказался канцерогенным?

В 2019 году большинство производителей и аптек в мире приостановили продажи Zantac, опасаясь, что его активный ингредиент ранитидин со временем разлагается и образовывает опасное химическое вещество НДМА. N-нитрозодиметиламин - это распространенный канцероген, который обладает выраженным гепатотоксическим воздействием и может спровоцировать раковые заболевания.

Хотя НДМА может присутствовать в пище и воде, исследования показали, что в больших количествах он вызывает рак.

Учитывая данные экспертов, а также непрекращающиеся судебные иски на производителя GSK, в 2020 году агентство FDA сняло с рынка Zantac и его непатентованные версии, что также вызвало волну судебных разбирательств.

Препарат Zantac, одобренный более четырех десятилетий назад, стал самым продаваемым лекарством в мире. А в 1988 году одним из первых лекарств, годовой объем продаж которого превысил 1 млрд. долларов. По состоянию на октябрь 2023 г. компания GSK столкнулась с около 79 000 судебных дел, связанных с Zantac лишь в США.

Условия хранения имеют значение

Когда агентство FDA потребовало от производителей немедленного изъятия с рынка препаратов ранитидина, уже появились клинические данные о токсичности N-нитрозодиметиламина. Эксперты пришли к выводу, что вещество может вызывать рак и сбои в работе печени и кишечника. К примеру, исследования доказали, что меньше 1 мг N-нитрозодиметиламина способно вызвать мутации в клетках мышей.

Агентство установило, что количество примесей в препаратах с ранитидином увеличивается с течением времени, а при хранении лекарств при температуре выше комнатной, может привести к токсическому воздействию на человека.

"Хоть мы не наблюдали неприемлемых уровней НДМА во многих протестированных нами образцах, однако мы не знаем, в каких условиях и как долго мог храниться продукт. Учитывая это, мы решили, что ранитидин не должен быть доступен потребителям и пациентам, поскольку мы не можем гарантировать его качество", - отметила доктор медицинских наук, директор FDA Джанет Вудкок.

Новые испытания FDA, основанные на данных нескольких лабораторий, подтвердили, что уровни NDMA повышаются в ранитидине даже при нормальных условиях хранения. Было обнаружено, что вещество значительно увеличивается в образцах, которые хранятся при рекомендуемых температурах хранения.

Несколько исследований агентства также показали, что чем старше продукт ранитидина, тем выше в нем уровень NDMA. Это может повысить уровень токсического вещества в препарате выше допустимой.

Учитывая данные экспертов, в США и в большинстве стран Европы лекарства на основе ранитидина полностью изъяты из продаж.

Несмотря на скандальную репутацию препарата, ранитидин в Украине можно приобрести в любой аптеке. Препараты рекомендованы для комплексной терапии язвенных заболеваний ЖКТ и при изжоге.

Несмотря на незначительный уровень вещества N-нитрозодиметиламина в препаратах ранитидина, международные эксперты не рекомендуют применять данный продукт. При нарушении температуры и срока хранения, технологии производства, ранитидин может стать опасным канцерогенным препаратом, который точно не принесет пользы вашему здоровью.