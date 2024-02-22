Съешьте это перед тренировкой: полезные белки при диабете

Низкий уровень сахара в крови - такое же патологическое нарушение углеводного обмена, как и повышенный. Гипогликемический синдром опасен для жизни и считается одной из самых распространенных причин смерти пациентов с сахарным диабетом, получающих инсулин.

Несмотря на пользу физических нагрузок для контроля диабета и веса, у диабетиков повышен риск гипогликемии во время и после тренировок. Однако этого можно избежать с помощью специального питания, - уверены эксперты. Исходя из результатов нового исследования, ученые рекомендуют пациентам с диабетом 1-го типа употреблять белок за 3-4 часа до тренировок.

Физические нагрузки без риска

Контроль диабета и веса во многом зависит от ежедневной физической активности и регулярных тренировок. Однако многие пациенты с сахарным диабетом 1-го типа ограничивают себя в этом или вовсе не занимаются даже умеренными физическими упражнениями, поскольку опасаются приступов гипогликемии во время и после занятий.

Многочисленные клинические исследования показали, что с помощью питания можно регулировать уровень сахара в крови во время и после тренировок. Однако, если есть уже установленные рекомендации по употреблению углеводов, то роль белка в контроле уровня сахара в крови во время физических нагрузок, мало исследована.

Основываясь на данных нового исследования, авторы предполагают: потребление белка перед тренировкой среди подростков с сахарным диабетом 1-го типа может смягчить гипогликемию в период и после тренировки, снижая ее риск. Эксперты рекомендуют употреблять белковый коктейль или любую другую здоровую белковую пищу за 4 часа до тренировок.

Потребление белка перед тренировкой

Для подростков с сахарным диабетом 1-го типа регулярная физическая активность улучшает уровень сахара в крови, чувствительность к инсулину и другие показатели здоровья, тем не менее риск гипогликемии является основным препятствием.

Американские исследователи из Университета Северной Каролины оценили связь между употреблением белка и гликемией в течение 4 часов до умеренной и высокой физической активности, во время и после физических упражнений.

Средний возраст 112 участников исследования достигал 14,5 лет. Их записи о физической активности и 24-часовые данные о диете были собраны в начале исследования и через 6 месяцев.

Результаты исследования показали:

у пациентов, которые употребляли больше 10 г и до 20 г белка перед умеренными и энергичными упражнениями, наблюдалось снижение гипогликемии на -4,8% по сравнению с теми, кто потреблял менее 10 г белка.

у тех, кто потреблял больше 25 г белка до тренировок, исследователи зафиксировали снижение показателей гипогликемии на -5,3%.

Полезные белки при диабете

По данным Американской диабетической ассоциации ADA, лучший выбор белка при диабете включает:

растительные белки (бобовые, орехи, ореховые пасты, соевые продукты, белковые коктейли);

рыба и морепродукты 2 раза в неделю;

белое мясо птицы и кролика;

обезжиренный сыр, творог и яйца;

постная говядина, баранина и свинина, очищенная от жира в ограниченных количествах.

Учитывая результаты исследования, эксперты пришли к выводу, что употребление качественного белка перед тренировкой уменьшает риск гипогликемии во время и после тренировки. При этом исследователи отмечают: преимущества потребления белка в отношении гликемии наблюдались лишь во время физической активности умеренной интенсивности. При более интенсивной активности пациентов с сахарным диабетом могут наблюдаться другие гликемические данные.