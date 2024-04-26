Thinspo в соцсетях: почему это опасно?

Если ввести в поисковой строке Instаgram слово "thinspo", можно увидеть текст с предложением обратиться в социальную службу за психологической или медицинской помощью. Не так давно хэштег с этим словом использовался для популяризации анорексии, чрезмерной худобы, отказа от традиционных привычек здорового питания, а также буллинга людей с нормальным или лишним весом.

Наверняка вы не единожды сталкивались с постами или reels от многих блогеров и публичных людей о том, что вам "ни в коем случае нельзя есть молочку, сахар и глютен", чтобы достичь идеального веса, параметров фигуры и даже здоровья. При этом часто эти "эксперты" не имеют никакого отношения к официальной медицине. Доктор психологических наук, психолог Сьюзен Альберс объяснила, что такое thinspo как социальное явление, почему это опасно и как обезопасить себя и близких.

Худощавость как вдохновение или что такое thinspo?

Слово "thinspo" - это сокращение от "thinspiration", которое объединяет 2 слова - "thin" и "вдохновение". По мнению доктора Альберс, термин относится к любым СМИ, которые поощряют нездоровый образ тела или беспорядочное питание. Скорее всего, вы встретите thinspo наиболее часто в социальных сетях.

Опасность данного явления в том, что вы можете не осознавать увиденное: это может казаться полезным и законным. Часто thinspo маскируется под информацию о здоровье или советы по самопомощи.

"Поскольку наше понимание здоровой пищи и диет настолько искажено культурой питания, нам может быть трудно понять, что нами манипулируют. Это может совершенно невинно появиться в нашей ленте и затянуть нас", - отмечает психолог.

Однако это может и шокировать, когда мы видим фотографии людей, находящихся на грани голодной смерти. Мы говорим об интернет-сообществах, которые утверждают, что нервная анорексия - это "образ жизни", а не серьезное заболевание, которым она является, - добавляет Альберс.

Что я ем за день: эстетика превыше всего

Вы наверняка читали посты и видели видео с эстетически оформленными блюдами с участием успешных, привлекательных и, конечно же, худощавых людей, иногда знаменитостей, который знакомят зрителей со своим распорядком дня и предпочтениями в еде.

Распорядок дня имеет тенденцию быть нереалистичным, как и еда. Еда обычно либо полностью домашняя, либо заказывается в модном ресторане. Ингредиенты, используемые в каждом блюде, обычно экзотические и дорогие, а размеры порций слишком малы, чтобы соотносить это со здоровым питанием.

"Видео "что я ем за день" способствуют сравнениям. Они также предполагают, что вам следует есть именно это. У всех разные потребности в питании, поэтому такое сообщение может быть опасным", - говорит доктор Альберс.

"До" и "после": взвешивание и измерение параметров тела

Взвешивание и измерение параметров тела - это привычный поиск информации о вашем теле, это неплохо. Но это может стать навязчивым, особенно для людей, страдающих любой дисморфией тела, - утверждает Альберс. Проверка тела в контенте thinspo часто включает в себя видеоролики "до" и "после", а также монтажи для похудения.

Также можно увидеть, как люди рассказывают о частях своего тела, которые им не нравятся, публикуют свои фотографии, которые они считают нелестными, или делятся изображениями того, что они считают идеальным телом. Такой контент способствует объективации и стыду тела.

"На самом деле все сводится к сравнению себя или с идеализированным образом себя, или с другими людьми", - объясняет психолог. "Это сравнение может быть очень токсичным и исказить ваше восприятие себя".

Cheat day: чем опасны дни еды без ограничений

В видеороликах с хэштегом сheat day, что дословно переводится как день обмана, те, кто фанатично занимается фитнесом и недоедает, берут так называемой "выходной", набирая несколько тысяч калорий в день. Иногда они заходят так далеко, что включают в свой ритуал утреннее и вечернее взвешивание, просто чтобы узнать, сколько еды они съели.

Эти видеоролики пропагандируют худобу и мускулистость, ошибочно предполагая что если вы потеряете достаточно веса, вы сможете есть нездоровое количество любой еды, которую захотите.

По словам доктора Альберс, "обратное thinspo" может быть таким же разрушительным, как и обычное. Например, когда люди с избыточным весом или ожирением едят огромное количество блюд, содержащих жир, сахар и соль. Цель подобных роликов - пристыдить людей с лишним весом и вызвать отвращение у зрителей.

"Это также разновидность популяризации худобы, поскольку вдохновляет людей не есть!", - отмечает психолог.

Контент "pro-ana" и "pro-mia": популяризация анорексии и булимии

Контент в социальных сетях "pro-ana" и "pro-mia" - самое опасное направление thinspo, которое может привести к смерти. "Pro-ana" означает "за анорексию", "pro-mia" - за булимию. Люди, создающие подобный контент, утверждают, что расстройство пищевого поведения - это не проблема психического здоровья, а "образ жизни".

Они создают сообщества людей, которые считают опасную для жизни потерю веса и недостаточное питание идеалом красоты, поощряя друг друга к похудению.

Эти пространства часто становятся конкурентными: члены сообщества сравнивают потерю веса и призывают друг друга все больше и больше ограничивать потребление пищи, скрывая это от семьи и друзей.

Как влияет thinspo на психику и здоровье?

Помогает ли контент, популяризирующий худощавость, фитнес и минимальное потребление пищи стать здоровее и увереннее в себе? Доктор Альберс говорит об обратном:

"Thinspo в конечном итоге не работает, поскольку в его основе лежит чувство стыда и плохого самочувствия. Согласно психологическим исследованиям, нас больше всего мотивирует положительное подкрепление и сообщения, призванные дарить нам ощущение радости и хорошего самочувствия!", - отмечает психолог.

Когда нам стыдно - мы закрываемся. Еще одна причина, по которой thinspo неэффективен: в конце концов, речь идет не о здоровье, - добавляет Альберс.

"Что теряется в контенте Thinspo, так это разнообразие тел. У всех нас разные тела и здоровье. Thinspo основан на диетической культуре и идее, что главное - быть худым", - утверждает психолог.

По словам эксперта, худоба тесно связана с плохим представлением о своем теле и недостатком уверенности в себе. Исследование 2018 года показало, что истощение усугубляет симптомы у пациентов, страдающих расстройствами пищевого поведения.

Кто наиболее уязвим?

"Люди по-разному воспринимают токсичный контент", - говорит доктор Альберс. "Кто угодно может пострадать. Никто не застрахован от этого. Но некоторые люди более уязвимы из-за своего образа тела, травм или психических заболеваний, в то время как другие больше склонны это отфильтровать", - отмечает психолог.

Ниже приведены лишь некоторые состояния, которые, по словам доктора Альберса, могут усугубиться:

расстройства пищевого поведения;

обсессивно-компульсивное расстройство;

тревожные расстройства;

депрессия.

расстройства личности , особенно обсессивно-компульсивное расстройство личности;

посттравматическое стрессовое расстройство.

Если вы уже боретесь с проблемами психического здоровья, thinspo может спровоцировать рецидивы саморазрушительного поведения, такого как навязчивая проверка своего тела и нездоровое мышление.

Как не поддаваться манипуляциям "тонкого" контента в СМИ и соцсетях? Доктор Альберс рекомендует перестать сравнивать себя с другими, желать людям добра, не подозревая угрозу с их стороны по отношению к себе. По словам эксперта, важно сосредоточиться на том, что вам нравится в себе. Даже если вы вписываетесь в узкий стандарт красоты thinspo, ваша ценность не может ограничиваться лишь внешностью. Любовь к себе и чувство собственного достоинства - враги "тонкого" контента.