Топ-11 продуктов для быстрого выздоровления
Здоровая пища – это лекарство, которое ежедневно насыщает наш организм полезными микроэлементами. Конечно, еда не может вылечить заболевания, однако есть продукты, способные облегчить симптомы и дать организму заряд энергии, когда вы особенно в этом нуждаетесь.
Доктор медицинских наук, врач-педиатр Пунам Садчев назвала 11 самых полезных продуктов с выраженными противомикробными и восстанавливающими свойствами, которые ускоряют выздоровление и заряжают энергией во время болезни, после операций и травм, а также в период повышенных стрессов.
- Куриный бульон со специями Фо
Когда дело доходит до простуды, этот вьетнамский суп имеет большую целебную силу, нежели просто куриный бульон с лапшой. Куриное фо содержит ароматные специи - корицу, анис и кардамон с выраженными противовоспалительными свойствами. В состав супа также входят антиоксиданты в виде ягод годжи и семян кориандра. Острый перец халапеньо содержит кальций и витамины А и С, а также эфирные масла для прочистки носа.
- Сардины
Эксперты отмечают пользу сардин во время переломов, травм и реабилитации после оперативных вмешательств. Их небольшие косточки могут помочь быстрее восстановиться после переломов. Эти крошечные рыбки, обычно упакованные в небольшие баночки с водой, оливковым маслом или томатным соком, содержат много кальция и витамина D. Они также являются источником жирных кислот омега-3, укрепляющих кости. Сардины ловят молодыми и в дикой природе, поэтому уровень ртути в них низкий.
- Зеленые бананы
У зеленых бананов есть секретная суперсила: они отлично помогают при диарее. Фрукт содержат резистентный крахмал, который медленно всасывается в тонком кишечнике, питает хорошие бактерии в пищеварительном тракте и очищает от токсинов. Бананы также помогают восполнить нехватку электролитов, таких как калий.
- Мед
Откажитесь от пастилок со вкусом меда и лечите кашель настоящими лекарствами. Мед уменьшает воспаление, успокаивает боль и убивает бактерии. Продукт обогащен витаминами, такими как ниацин и витамин С, а также минералами, такими как кальций и железо, для здорового прилива энергии. Добавьте 2 столовые ложки в теплую воду или чай, чтобы получить натуральное средство от кашля, которое принесет большую пользу.
- Пряная пекинская капуста кимчи и квашеные овощи
Традиционное корейское блюдо поможет избавиться от газов и вздутия живота. Это пряная смесь овощей, таких как пекинская капуста и редис, которые ферментируются или консервируются натуральными полезными бактериями. Продукт питает кишечник полезными бактериями, также называемыми пробиотиками, и выводит вредные бактерии, которые могут вызвать расстройство желудка. Квашеная капуста, огурцы и другие овощи имеют тот же эффект, поэтому отдавайте предпочтение естественно ферментированным, а не маринованным продуктам.
- Хрен и васаби
Этот родственник горчицы, лука и чеснока содержит ценные эфирные масла, которые вызывают характерное тепло, слезотечение и выделение слизи из носа. Это отличная новость, если у вас проблемы с пазухами или носом: хрен выводит из организма застоявшуюся слизь с токсинами и бактериями. Такие же свойства имеет васаби: приправа обладает противомикробными свойствами, очищает печень, укрепляет сердечно-сосудистую систему, предотвращает образование тромбов.
- Кофе
Когда у вас болит голова, кровеносные сосуды, питающие мозг, сжимаются, затем расширяются и давят на нервы. Вот что вызывает пульсирующую головную боль. Кофеин в кофе, черном чае и шоколаде способствует уменьшению кровеносных сосудов в размерах, улучшению кровообращения, соответственно и устранению головной боли. Однако не воспринимайте это как разрешение выпивать чашку за чашкой: у вас также может возникнуть головная боль после употребления слишком большого количества кофеина.
- Капуста
Небольшая царапина или рана, которая никак не заживает? Начните лечить себя с помощью капусты или другой темной листовой зелени, такой как шпинат, брокколи или зелень репы. Они содержат большое количество незаменимого питательного вещества витамина К, который помогает клеткам крови группироваться и свертываться. Это защитит от кровопотерь, будет способствовать быстрому заживлению ран, а также поможет вашему организму строить здоровую костную ткань.
- Имбирь
Пряный, ароматный имбирь полезен для желудка. Он содержит соединения гингеролы, которые блокируют рецепторы пищеварительного тракта, вызывающие тошноту. Используйте его для лечения утренней тошноты, укачивания, а также проблем с желудком, связанных с послеоперационными операциями или химиотерапией. Имбирь выпускается во многих формах: засахаренный, сушеный, свежий, маринованный, порошкообразный и молотый.
- Травяной чай без кофеина
Успокойте боль в горле чашкой теплого травяного чая. Если у вас болит горло, мятный чай обладает естественными обезболивающими свойствами. Гвоздика и зеленый чай борются с бактериями. Малиновый чай уменьшает воспаление. Ромашка смазывает горло и обладает противовоспалительными свойствами: пейте ее, если охрипли. Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что это напиток без кофеина, чтобы вы могли отдохнуть и поспать.
- Яблоки
Яблоки содержат большое количество пектина - растворимого волокна в стенках клеток. Если у вас запор, это приводит в движение кишечник, а при диарее пектин уменьшает воспаление, помогая улучшить стул. Чтобы получить как можно больше клетчатки, не очищайте фрукт от кожуры. К тому же яблоко содержит львиную долю железа, необходимого для предотвращения анемии.