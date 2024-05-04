Топ-11 продуктов для быстрого выздоровления

Здоровая пища – это лекарство, которое ежедневно насыщает наш организм полезными микроэлементами. Конечно, еда не может вылечить заболевания, однако есть продукты, способные облегчить симптомы и дать организму заряд энергии, когда вы особенно в этом нуждаетесь.

Доктор медицинских наук, врач-педиатр Пунам Садчев назвала 11 самых полезных продуктов с выраженными противомикробными и восстанавливающими свойствами, которые ускоряют выздоровление и заряжают энергией во время болезни, после операций и травм, а также в период повышенных стрессов.

Куриный бульон со специями Фо

Когда дело доходит до простуды, этот вьетнамский суп имеет большую целебную силу, нежели просто куриный бульон с лапшой. Куриное фо содержит ароматные специи - корицу, анис и кардамон с выраженными противовоспалительными свойствами. В состав супа также входят антиоксиданты в виде ягод годжи и семян кориандра. Острый перец халапеньо содержит кальций и витамины А и С, а также эфирные масла для прочистки носа.

Сардины

Эксперты отмечают пользу сардин во время переломов, травм и реабилитации после оперативных вмешательств. Их небольшие косточки могут помочь быстрее восстановиться после переломов. Эти крошечные рыбки, обычно упакованные в небольшие баночки с водой, оливковым маслом или томатным соком, содержат много кальция и витамина D. Они также являются источником жирных кислот омега-3, укрепляющих кости. Сардины ловят молодыми и в дикой природе, поэтому уровень ртути в них низкий.

Зеленые бананы

У зеленых бананов есть секретная суперсила: они отлично помогают при диарее. Фрукт содержат резистентный крахмал, который медленно всасывается в тонком кишечнике, питает хорошие бактерии в пищеварительном тракте и очищает от токсинов. Бананы также помогают восполнить нехватку электролитов, таких как калий.

Мед

Откажитесь от пастилок со вкусом меда и лечите кашель настоящими лекарствами. Мед уменьшает воспаление, успокаивает боль и убивает бактерии. Продукт обогащен витаминами, такими как ниацин и витамин С, а также минералами, такими как кальций и железо, для здорового прилива энергии. Добавьте 2 столовые ложки в теплую воду или чай, чтобы получить натуральное средство от кашля, которое принесет большую пользу.

Пряная пекинская капуста кимчи и квашеные овощи

Традиционное корейское блюдо поможет избавиться от газов и вздутия живота. Это пряная смесь овощей, таких как пекинская капуста и редис, которые ферментируются или консервируются натуральными полезными бактериями. Продукт питает кишечник полезными бактериями, также называемыми пробиотиками, и выводит вредные бактерии, которые могут вызвать расстройство желудка. Квашеная капуста, огурцы и другие овощи имеют тот же эффект, поэтому отдавайте предпочтение естественно ферментированным, а не маринованным продуктам.

Хрен и васаби

Этот родственник горчицы, лука и чеснока содержит ценные эфирные масла, которые вызывают характерное тепло, слезотечение и выделение слизи из носа. Это отличная новость, если у вас проблемы с пазухами или носом: хрен выводит из организма застоявшуюся слизь с токсинами и бактериями. Такие же свойства имеет васаби: приправа обладает противомикробными свойствами, очищает печень, укрепляет сердечно-сосудистую систему, предотвращает образование тромбов.

Кофе

Когда у вас болит голова, кровеносные сосуды, питающие мозг, сжимаются, затем расширяются и давят на нервы. Вот что вызывает пульсирующую головную боль. Кофеин в кофе, черном чае и шоколаде способствует уменьшению кровеносных сосудов в размерах, улучшению кровообращения, соответственно и устранению головной боли. Однако не воспринимайте это как разрешение выпивать чашку за чашкой: у вас также может возникнуть головная боль после употребления слишком большого количества кофеина.

Капуста

Небольшая царапина или рана, которая никак не заживает? Начните лечить себя с помощью капусты или другой темной листовой зелени, такой как шпинат, брокколи или зелень репы. Они содержат большое количество незаменимого питательного вещества витамина К, который помогает клеткам крови группироваться и свертываться. Это защитит от кровопотерь, будет способствовать быстрому заживлению ран, а также поможет вашему организму строить здоровую костную ткань.

Имбирь

Пряный, ароматный имбирь полезен для желудка. Он содержит соединения гингеролы, которые блокируют рецепторы пищеварительного тракта, вызывающие тошноту. Используйте его для лечения утренней тошноты, укачивания, а также проблем с желудком, связанных с послеоперационными операциями или химиотерапией. Имбирь выпускается во многих формах: засахаренный, сушеный, свежий, маринованный, порошкообразный и молотый.

Травяной чай без кофеина

Успокойте боль в горле чашкой теплого травяного чая. Если у вас болит горло, мятный чай обладает естественными обезболивающими свойствами. Гвоздика и зеленый чай борются с бактериями. Малиновый чай уменьшает воспаление. Ромашка смазывает горло и обладает противовоспалительными свойствами: пейте ее, если охрипли. Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что это напиток без кофеина, чтобы вы могли отдохнуть и поспать.

Яблоки

Яблоки содержат большое количество пектина - растворимого волокна в стенках клеток. Если у вас запор, это приводит в движение кишечник, а при диарее пектин уменьшает воспаление, помогая улучшить стул. Чтобы получить как можно больше клетчатки, не очищайте фрукт от кожуры. К тому же яблоко содержит львиную долю железа, необходимого для предотвращения анемии.