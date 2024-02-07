Топ-3 доказанных преимуществ сельдерея

Соку сельдерея приписывают столько преимуществ, что он может возглавить топ самых полезных суперфудов: замедляет старение кожи, нормализует уровень сахара в крови и давление, лечит артрит и невроз, полезен для сердечно-сосудистой системы и почек, способствует похудению.

По мнению экспертов, нашумевшая польза продукта слишком преувеличена и не подтверждена клиническими исследованиями. Между тем исследователи назвали научно обоснованные полезные свойства сока сельдерея, не минуя и меры предосторожности.

Рекордсмен по содержанию нутриентов

Сельдерей - это универсальное растение, все части которого можно использовать для приготовления салатов, супов и отваров. Однако один из самых популярных и якобы наиболее полезных способов употребления продукта - это сок и смузи растения или в сочетании с другими овощами и фруктами, или как самостоятельный напиток.

По данным экспертов, одна чашка сока сельдерея содержит примерно 33 калории. Хотя сок сельдерея в основном состоит из воды, он также содержит немного белков, жиров, углеводов, клетчатки и сахара. Сок сельдерея - это настоящий рекордсмен по содержанию антиоксидантов, витаминов и минералов.

Напиток содержит кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, селен витамины А, В, C, К. Учитывая такой богатый витаминно-минеральный состав, сок сельдерея имеет полезные свойства для здоровья, однако их нужно еще доказать, - отмечают эксперты.

"Исследования конкретных преимуществ и результатов сока сельдерея крайне ограничены и они, как правило, проводятся на животных", - отмечает дипломированный врач-диетолог, представитель Академии питания и диетологии в США Моник Ричард.

Тем не менее исследовательница и ее коллеги отмечают полезные свойства сока сельдерея с учетом клинических данных и химического состава продукта.

Здоровое пищеварение и польза для кишечника

Сок сельдерея является источником клетчатки: 1 чашка сока содержит 3,78 г клетчатки, при этом рекомендуемая суточная норма составляет 14 г на 1000 ккал пищи. По мнению экспертов, это полезно для кишечника и хорошего пищеварения.

"Приготовление сока из сельдерея механически расщепляет нерастворимую клетчатку, которая полезна для пищеварения, регулярности кишечника и очистки пищеварительного тракта. Клетчатка также питает полезные бактерии в нашем кишечнике", - говорит Ричард.

Однако продукт будет полезным лишь в том случает, если сок не процеживать. "Непроцеженный сок сельдерея может действительно помочь здоровью и регулярности желудочно-кишечного тракта", - объясняет диетолог, преподаватель на факультете медицинских исследований в Американском университете Эллисон Теппер.

Мощный антиоксидант с противовоспалительным действием

Сельдерей содержит ряд полезных антиоксидантных соединений, которые нейтрализуют свободные радикалы в организме. Благодаря этим веществам, сок сельдерея также может оказывать противовоспалительное действие. Фитохимические вещества - это естественные антиоксиданты, которые уменьшают воспаление и регулируют окислительный стресс.

Регулирует высокое артериальное давление

По словам диетолога Элиссон Теппер, исследования доказывают, что сельдерей помогает регулировать высокое кровяное давление. В исследовании 2021 года, в котором участвовал 74-летний мужчина с гипертонией, исследователи отметили эффективность сока сельдерея при высоком давлении.

Мужчина ежедневно употреблял сок сельдерея в течение шести месяцев, вследствии чего ему удалось привести давление в норму. Эксперты отмечают, что концентрация натрия в составе сока сельдерея способствует регуляции высокого давления. Однако результаты одного исследования нельзя считать окончательными.

Еще одно исследование, посвященное экстракту семян сельдерея, также показало эффективность растения при гипертонии. В исследовании участвовали 52 человека с высоким давлением, которым ежедневно давали четыре капсулы экстракта семян сельдерея. В результате у всех участников наблюдалось снижение кровяного давления.

Чем опасен сок сельдерея?

Сок сельдерея в умеренных порциях безопасен и питателен для организма, однако есть исключения. По словам Ричард, есть люди, у которых может возникнуть аллергическая реакция на сельдерей. Растение также опасно для беременных и кормящих грудью женщин, поскольку оказывает стимулирующее действие на матку.

Ричард также не рекомендует сок сельдерея людям с синдромом раздраженного кишечника и чувствительной пищеварительной системой.

Эксперты отмечают, что сок сельдерея может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, такими как препараты для щитовидной железы, препараты, разжижающие кровь, а также антикоагулянты, антидепрессанты и НПВП.

Сок сельдерея, как и любой другой натуральный сок, имеет множество полезных свойств, однако его ни в коем случае нельзя считать волшебным средством, - отмечают эксперты. Ряд предполагаемых преимуществ овоща не подтверждены исследованиями. К тому же один продукт не может сделать рацион здоровым. Лишь разнообразное и сбалансированные питание может обеспечить организм необходимыми микроэлементами.