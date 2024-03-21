Вес не говорит о здоровье: как определить риски?

Отсутствие лишнего веса и стройную фигуру часто приравнивают к хорошим показателям здоровья, однако эксперты считают это ошибочным стереотипом. Хоть контроль веса и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, но желанные цифры на весах могут скрывать другую, более опасную проблему - внутреннее ожирение. Говорит ли вес тела о здоровье организма? Что такое избыток жировой ткани и связан ли он с массой тела?

Большой вес - не показатель ожирения

Большинство догм о похудении входят в моду и выходят быстрее трендов питания в TikTok. Но ИМТ – индекс массы тела остается исключением из всех общеизвестных трендов. Еще со середины 1800-х годов ИМТ использовали, как важный показатель здоровья для диагностики ожирения на основе веса и роста.

Благодаря недавним исследованиям Тель-Авивского университета, эксперты получили данные об ошибочности диагнозов, установленных на основе этих расчетов. По данным исследования, из 3000 человек четверть мужчин, считающихся "здоровыми" по весу, имели уровень жира в организме, указывающий на ожирение. В то же время 30% мужчин сизбыточным весом имели здоровый процент жира в организме.

Плотность костей и мышечная масса

Показатель веса тела не учитывает мышечную массу и плотность костей, но эти факторы оказывают существенное влияние на цифры, которые вы видите на весах. Большинство посетителей спортзалов прекрасно знают: мышцы плотнее жира, поэтому игрока в регби с ростом 189 см и весом 107 кг часто называют "страдающим ожирением".

Очень мало людей осознают: ожирение при "нормальном" весе относительно распространенное явление. Ведущий автор исследования, профессор Ифтах Гепнер отмечает:

"Более того, эти люди обычно остаются в неведении. В отличие от людей, у которых легко определить избыточный вес, они с меньшей вероятностью отдают себе отчет в достаточно высоком риске кардиометаболических болезней."

Как определить норму жира в организме?

Так как же узнать, где находитесь вы? С помощью штангенциркуля можно измерить процент жира в организме. Это доступно и эффективно, если его использует профессионал. Еще один способ узнать показатель жира в организме - измерить его с помощью биоимпеданса, например, устройств InBody во многих спортивных залах. Посредством сканирования плотности костей DEXA также можно определить процент жировой массы в организме.

В организме мужчин возрастом от 20 до 39 лет в идеале содержание жира должно быть менее 20%, а с 40 до 59 лет – менее 22%. Что касается женщин, то здоровый диапазон содержания жира в организме составляет 21-33%.

Окружность талии

Наличие жира на животе говорит о заболеваниях сердца и системах кровообращения. Выдохните, оберните рулетку посредине между нижней частью ребер и верхней частью бедер. Для мужчин цифра 94 см и выше считается высоким риском для развития сердечно-сосудистых заболеваний, для женщин "опасным" показателем является 80 см и больше.

Артериальное давление

Мужчинам и женщинам от 40 лет АД следует проверять как минимум 1 раз в год. Это может сделать ваш терапевт или вы самостоятельно с помощью тонометра. Более точный результат показывает аппарат, измеряющий АД на плече, а не на запястье или пальце. Артериальное давление выше 140 на 90 мм рт. ст. является опасным для здоровья.

Тест на холестерин

Большое количество врачей сосредотачивают внимание на ЛПНП (липопротеиды низкой плотности), поскольку этот показатель связан с риском сердечного приступа и вероятностью инсульта. Обязательно проверяйтесь у врача каждые три года. Такой анализ возможно сделать и дома – тестовые наборы для домашнего анализа крови продаются в аптеках.

Тест на гемоглобин - HBA1C

Уровень сахара в крови - один из самых важных показателей здоровья. Самый простой способ проверки диабета – это тест на гемоглобин A1C. Он отражает средний уровень сахара в крови через несколько месяцев. Это можно сделать с помощью холестериновой панели. Нормою считаются данные, которые не превышают 5,7. О состоянии преддиабета говорят показатели A1C от 5,7 до 6,4.

Вес тела не дает полной информации о том, здоров человек или нет. По данным нескольких исследований, человек с нормальной массой тела может иметь ожирение, а следовательно и более высокие риски диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Уровень жировой ткани в организме, артериальное давление, показатели холестерина и сахара в крови говорят намного больше о состоянии здоровья и рисках, нежели вес.