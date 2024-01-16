Влияют ли БАДы и процедуры на иммунитет на самом деле?

Реклама диетических добавок, суперфудов и внутривенных "витаминных коктейлей" часто обещает повысить иммунитет и активировать естественную защиту организма. Но так ли это на самом деле? Каким образом можно поддерживать иммунную систему и существуют ли естественные иммуностимуляторы?

По мнению британского исследователя аутоиммунных и ревматических заболеваний, доктора медицинских наук Роберта Х. Шмерлинга, вас могут удивить действительно эффективные способы поддержания иммунной системы.

Внутривенные коктейли, добавки и суперфуды: "топовые" продукты для иммунитета

Производители диетических добавок, витаминов и суперфудов чаще всего предлагают для массового потребителя именно эти продукты для поддержания и "повышения" иммунитета:

Внутривенные капельницы, содержащие различные витамины, минералы и добавки, доступны во многих клиниках и даже салонах. Производители подобных витаминных коктейлей утверждают, что их формулы предназначены для повышения иммунитета. Подобные внутривенные процедуры по требованию небезопасны и могут быть довольно дорогими, - считает доктор Шмерлинг.

Диетические добавки и витамины. Популярные варианты включают куркуму, расторопшу и эхинацею, часто в сочетании с витаминами и другими микроэлементами. Доступны сотни рецептур от различных производителей.

Суперпродукты и продукты, которых следует избегать. Если вы выполните поиск в Интернете по запросу "продукты для укрепления иммунной системы", то увидите тысячи статей, рекламирующих чернику, брокколи, шпинат, темный шоколад и другие продукты, которые защищают от инфекций. Существует также список продуктов, которых следует избегать, например, сладких напитков или мяса с высокой степенью переработки, якобы они вредны для нашей иммунной системы.

Очищающие и детоксикационные процедуры. Без сомнения, вы видели рекламу средств для очищения и детоксикации, которые предназначены для выведения токсинов из организма. Она часто предупреждает, что окружающая среда полна вредных веществ, которые попадают в организм через воздух, воду и пищу, делая нашу иммунную систему вялой.

Как контролируются внутривенные капельницы, добавки и продукты для детоксикации?

Ни один из вышеупомянутых продуктов не контролируются агентством FDA, - подчеркивают эксперты. Фактически, стандартный отказ от ответственности за заявленные свойства, касающиеся повышения иммунитета, выглядит примерно так: "Это заявление не было оценено FDA. Данный продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний".

"Тем не менее, в рекламе разрешено использовать такие фразы, как "повышает иммунную функцию" и "поддерживает иммунное здоровье". Эти термины всегда казались мне расплывчатыми. Что еще более важно, они сбивают с толку", - отмечает доктор Шмерлинг.

Действительно повышать иммунитета могут лишь прививки, - утверждает исследователь. Они подготавливают нашу иммунную систему к борьбе с определенными инфекциями, например, прививка от гриппа перед каждым сезоном гриппа. Под поддержкой иммунитета обычно подразумеваются такие витамины, как витамин С или другие питательные вещества, необходимые для здоровой иммунной системы.

"Это правда, что дефицит жизненно важных питательных веществ может привести к ухудшению иммунной функции. Но это не означает, что человек с нормальным уровнем питательных веществ может ожидать, что добавки улучшат его иммунную систему", - подчеркивает Шмерлинг.

Могут ли иммуностимуляторы действительно повысить иммунитет?

Если у вас нет дефицита определенного питательного вещества, такого как витамин С или цинк, краткий ответ - нет, - утверждают эксперты. Нет ни одного убедительного доказательства того, что какой-то конкретный продукт может существенно улучшить иммунную функцию у здоровых людей.

Например, результаты исследований различных добавок при простуде и других подобных инфекциях были в лучшем случае неоднозначными. Даже если прием определенной добавки и снижал тяжесть или продолжительность инфекционного заболевания, нет никаких доказательств того, что добавка повысила общую иммунную функцию.

Это касается и отдельных продуктов питания. Ни один из них никогда не улучшал иммунную функцию сам по себе. Сбалансированный рацион, а не отдельные продукты, может влиять на общее самочувствие и состояние здоровья.

Аналогичный подход применим и к советам о продуктах, которых следует избегать, таких как сладкие напитки или мясо с высокой степенью переработки. Продукты, которых следует избегать для поддержки иммунной системы, - это те же продукты, которые вы все равно должны ограничивать для хорошего общего самочувствия.

Что действительно полезно для иммунной системы?

По мнению, Роберта Х. Шмерлинга,это не секрет и это не продукт: что хорошо для общего состояния здоровья, хорошо и для иммунной функции. Для эффективной поддержки иммунной системы исследователь рекомендует:

хорошо питайтесь и придерживайтесь здорового для сердца питания, например средиземноморской диеты;

регулярно занимайтесь спортом и поддерживайте здоровый вес;

не курите;

если вы употреблчете алкогольные напитки, пейте лишь в умеренных количествах;

высыпайтесь;

минимизируйте стресс;

чтобы предотвратить заражение ОРВИ и других вирусов, часто мойте руки, избегайте большого скопления людей, носите маски, когда это рекомендовано.

Такие заболевания как ВИЧ, некоторые виды рака и аутоиммунные заболевания, а также их лечение, могут влиять на работу иммунной системы. Таким образом, некоторым людям может потребоваться дополнительная медикаментозная терапия для поддержания иммунитета.

Возможно, наступит время, когда мы узнаем, как повысить иммунную функцию, помимо обычных мер по охране здоровья. "Пока мы не исследуем эту тему более досконально, я бы не стал полагаться на отдельные продукты питания, программы детоксикации, пероральные добавки или капельницы по требованию для поддержания здоровья иммунной системы", - отмечает доктор Шмерлинг. По мнению эксперта, наиболее надежный и эффективный способ поддержания иммунитета - это здоровый и активный образ жизни, Средиземноморский тип питания и минимизация стрессов.