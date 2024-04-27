Врачи назвали лучшее питание для диабетиков

Растительная, средиземноморская, низкоуглеводная или белковая - какая из этих типов диет наиболее полезна для пациентов с сахарным диабетом 2 типа? Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи Немецкого диабетического центра провели комплексный научный обзор, в который включили несколько сотен клинических исследований, изучающих влияние образа жизни и различных диет на лечение диабета 2 типа.

Эксперты пришли к выводу, что именно питание играет ключевую роль в лечении диабета, назвав самые эффективные типы питания. Какая диета наиболее предпочтительна при сахарном диабете 2 типа? И как достичь разнообразного подхода к питанию?

Какие диеты влияют на кардиометаболическое здоровье?

Исследователи из Института биометрии и эпидемиологии Немецкого диабетического центра в Дюссельдорфе Эдита Щерба и Сабрина Шлезингер впервые провели комплексный обзор на базе 312 рандомизированных контролируемых исследований, посвященных влиянию питания и образа жизни на состояние здоровья пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Эксперты хотели изучить действие различных диет и факторов на лечение диабета 2 типа и предотвращение осложнений. Ведущий автор исследования Эдита Щерба подчеркивает: питание играет многофакторную роль для поддержания здоровья пациентов с сахарным диабетом 2 типа:

"Речь идет не только о регулировании калорий. Фактически, различные подходы к питанию, такие как растительная, средиземноморская, высокобелковая и низкоуглеводная диеты, демонстрируют положительное влияние на кардиометаболическое здоровье у людей с диабетом 2 типа", - заключает исследовательница.

Разнообразные подходы к питанию наиболее эффективны

Исследования показывают, что разнообразные подходы к питанию более эффективны и полезны для диабетиков, нежели просто контроль калорий и регулирование энергии. Помимо контроля уровня сахара в крови, различные диеты также оказывают положительное влияние на кардиометаболическое здоровье, включая риск сердечно-сосудистых заболеваний и других осложнений, связанных с диабетом.

Эксперты также подчеркивают важность целостного подхода к рекомендациям по питанию для людей с диабетом 2 типа, направленное не только на контроль веса, но и на долгосрочный здоровый образ жизни.

"Надежные результаты по снижению массы тела были получены при снижении потребления энергии, например, с помощью жидких продуктов-заменителей пищи, а также при использовании растительных и низкоуглеводных диет", - отмечает Шлезингер.

По данным исследований, низкоуглеводная диета оказывает положительное влияние на уровень гликированного гемоглобина и триглицеридов.

Положительное влияние на сердечно-сосудистую систему оказывают растительная, средиземноморская и белковая диеты, а также регулярное потребление жирных кислот омега-3.

Другие диеты, такие как кетогенная диета или прерывистое голодание, также снижали массу тела, но достоверность этих результатов была ниже.

Важность исследования для врачебной практики

По мнению авторов обзора, результаты исследований имеют огромное значение для клинической практики:

"Благодаря углубленному изучению более 300 метаанализов мы впервые смогли получить систематические знания о влиянии диеты на людей с диабетом 2 типа. Эти данные показывают, что широкий спектр диет может быть успешным в лечении диабета", - говорит Шлезингер.

Чтобы давать целевые рекомендации пациентам, исследователям предстоит изучить влияние различных типов питания в долгосрочной перспективе, - подчеркивает профессор, доктор медицинских наук, директор клиники Эндокринологии и диабетологии в Дюссельдорфе Михаэль Роден. Эксперт считает, что питание должно быть адаптировано к потребностям и предпочтениям людей.