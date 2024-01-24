Желудочная бактерия и деменция: есть ли связь

Исследователи немецкой клиники Шарите и Университета Макгилла в Канаде нашли связь между заражением желудочной бактерии Helicobacter pylori и болезнью Альцгеймера. Инфекция может увеличить риск развития деменции у людей старше 50 лет на 11%, а примерно через десять лет после заражения - на 24% и выше.

В новом исследовании ученые проанализировали данные около 4 млн. пациентов за 30 лет. Поскольку до сегодняшнего дня нет ни одного эффективного препарата от деменции, исследователи пытаются определить основные факторы риска заболевания.

Helicobacter pylori может проникать в центральную нервную систему

По мнению экспертов, из-за нынешних процессов старения населения на Земле в ближайшие 40 лет человечество может столкнуться с еще большим распространением деменции. Несмотря на новые разработки, терапия болезни Альцгеймера может лишь временно поддерживать пациентов. Это одна из самых весомых причин, почему ученые пытаются определить точные причины возникновения деменции.

Исследователи уже давно подозревали, что распространенный кишечный микроб Helicobacter pylori может влиять на развитие деменции. Известно, что почти треть населения в мире инфицированы этой бактерией. Она может протекать бессимптомно, однако Helicobacter pylori может привести к воспалению слизистой оболочки желудка, а также вызвать рак желудка.

Многочисленные научные данные подтверждают связь между H. pylori и центральной нервной системой. Исследователи также выяснили: когда желудок поражен этими микробами, он плохо усваивает витамин B12 или железо, что также увеличивает риск слабоумия.

"Мы знаем, что бактерия может достигать мозга различными путями, потенциально вызывая там воспаление, повреждение и разрушение нейронов", - объясняет первый автор исследования, профессор, фармакоэпидемиолог клиники Шарите Антониос Доурос.

Большинство исследований, изучающих связь между инфекцией H. pylori и болезнью Альцгеймера, имели методологические ограничения. Например, число участников было слишком малым, поэтому невозможно было точно утверждать, насколько сильна связь между бактерией и болезнью Альцгеймера.

Репрезентативное исследование более четырех миллионов человек

Немецкие и канадские ученые компенсировали эти ограничения в новом исследовании. Большой размер выборки - более четырех миллионов человек, а также учитывание временного интервала между заражением и возможным увеличением риска болезни Альцгеймера, дало более точные результаты, по мнению большинства экспертов.

Для оценки связи между H. pylori и болезнью Альцгеймера на протяжении жизни человека, исследователи использовали данные электронных карт пациентов в Великобритании.

"Наше исследование показывает, что симптоматические инфекции H. pylori после 50 лет могут увеличивать риск болезни Альцгеймера на 11%. Пик увеличения риска составляет 24% примерно через десять лет после первоначального заражения", - утверждает Доурос, подытоживая работу коллег.

Эксперт при этом подчеркивает: это не означает, что у каждого, кто перенес симптоматическую инфекцию, обязательно разовьется болезнь Альцгеймера.

Расчеты показывают, что пациенты, зараженные инфекцией H. pylori, имеют на 24% больше риска заболеть болезнью Альцгеймера после 50 лет.

Можно ли предотвратить Альцгеймер?

Учитывая новые данные, исследователи считают, что деменцию можно предотвратить. "Для нас это открытие подтверждает предположение о том, что инфекция H. pylori может быть модифицируемым фактором риска болезни Альцгеймера", - сообщил один из авторов исследования, доктор медицинских наук, профессор медицины в Университете Макгилла Пол Брассард.

Доктор медицинских наук, клинический невролог, специализирующийся на болезни Альцгеймера в клинике Майо Дэвид С. Нопман, который не принимал участия в исследовании, считает новые данные "бесполезными и таковыми, что вводят в заблуждение":

"Во-первых, утверждение о том, что они рассматривают болезнь Альцгеймера, является просто грубым преувеличением диагностической специфичности. Вы можете быть уверены, что все рассматриваемые случаи имели деменцию различной этиологии", - утверждает доктор Нопман.

Невролог считает результаты исследования коллег не специфичными и не имеющими биологического значения. Нопман уверен: риск развития деменции связан с общим состоянием здоровья, а новый отчет "лишь добавляет шума и путаницы, а не содержания".

Тем не менее, сами авторы исследования предупреждают: вопрос о том, можно ли действительно повлиять на развитие болезни Альцгеймера, искоренив бактерию H. pylori, предстоит еще изучить и проверить в крупномасштабных рандомизированных исследованиях.