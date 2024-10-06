10 млн долларов высадили в воздух: бойцы ГУР на фронте сожгли российский ЗРК ''Оса'' (видео)

На одном из направлений фронта бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины дроном ликвидировали российский зенитно-ракетный комплекс Оса. Его стоимость составляет около 10 миллионов долларов.

Кадрами уничтожения вражеской техники поделились в ГУР МО. Отмечается, что по ЗРК отработали воины спецподразделения ГУР МО Украины "Крылья".

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"Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Крылья" обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса". Стоимость вражеского автоматизированного ЗРК - 10 миллионов долларов. Стоимость fpv-дрона, которым разведчики сожгли "Осу" - несколько сотен долларов", - прокомментировали в ГУР предоставленное видео.

Зенитно-ракетный комплекс "Оса" (индекс ГРАУ - 9К33, по классификации МО США и НАТО - SA-8 Gecko) - это советский зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для обеспечения противовоздушной обороны дивизионного звена.

Уничтожение ЗРК ''Оса''. Источник: Скриншот с видео

Уничтожение ЗРК ''Оса''. Источник: Скриншот с видео

Разработка комплекса "Оса" началась в 1960 году, а на вооружение он был принят в 1971 году. Комплекс отличается высокой мобильностью и относительной простотой в эксплуатации, что позволило стать одним из самых массовых зенитных ракетных комплексов в мире.

Основное предназначение "Осы" – уничтожение низколетающих воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Комплекс может эффективно работать днем и ночью при любых погодных условиях.

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