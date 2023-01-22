10 ошибок, которые могут испортить авто во время мойки

Отдавая грязный автомобиль на мойку мы практически всегда уверены в относительно успешном результате, однако процесс лучше контролировать, иначе могут возникнуть неприятные последствия для кузова и бортовой электроники.

Старайтесь привозить ваш автомобиль на мойку как минимум раз в неделю. Тезис о том, что слой грязи защищает лакокрасочное покрытие от песка, солей и абразивных частиц, действительно миф. Чем больше грязи налипнет на ваш автомобиль, тем труднее его устранить без последствий для лакокрасочного покрытия. Однако правильно помыть машину – задача непростая и требует грамотного подхода к этому нехитрому, на первый взгляд, процессу.

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1. Объезжаем стороной автоматические мойки

Автоматическая мойка часто позволяет серьезно сэкономить время. Да и выглядит оно волшебно – всевозможные щетки и рамки так и привлекают к себе доверчивых водителей. Однако ваш автомобиль такой сервис может не просто не отмыть, но еще больше испачкать. Хотя бы подумайте, сколько машин уже заезжало на эту мойку перед вами – все они пользовались теми же инструментами. Вы пробовали сходить в общественную баню и воспользоваться чьей-то мочалкой или полотенцем? Многое из того, что было смыто с предшественников, попадет на ваш автомобиль.

2. Не применяем губки для чистки кухонных плит

Грубые губки, применяемые для чистки кухонных плит и мытья посуды, обязательно приведут к повреждению лакокрасочного покрытия. Многие недальновидные автомобилисты пытаются отмыть с их помощью пятна от древесной смолы или капли битума, а также другую глубоко въевшуюся грязь. Эти губки – самый настоящий абразив, использовать который ни для мытья, ни для протирания кузова нельзя ни в коем случае.

3. Не моем автомобиль под палящим солнцем

Прямой солнечный свет и тепло – злейшие враги в деле мойки автомобиля. Именно в этих условиях влага, попадающая на кузов машины, моментально улетучивается. При этом все вещества, растворенные в ней, оседают на кузове и глубоко въедаются в покрытие, оставляя разводы и пятна. Мытье автомобиля всегда нужно проводить в тени, если не хотите со временем тратить свое драгоценное время на устранение дефектов и дополнительную полировку.

4. Не используем средство для мытья посуды

Никогда не используйте средства для мытья посуды. Вредное влияние этой химии неоднократно подтверждено специалистами. Несмотря на это автолюбители продолжают использовать его не по прямому назначению. Многие бытовые препараты обладают свойством проникать в ЛКП и буквально въедаться в краску, что приводит к ее выцветанию и коррозии кузова. Если в вашем распоряжении нет специального моющего средства для машины, не поленитесь заглянуть в ближайший автомагазин – вы гарантированно купите в нем гораздо более безопасную химию.

5. Не применяем для протирания несвежую микрофибру

Именно на этом этапе вашему автомобилю наносятся многочисленные повреждения, после чего кузов покрывается "паутиной" царапин. Не совершайте этой ошибки: не доверяйте автомобиль таким мойщикам, а если моете свою "лошадь" сами, используйте для протирания только новые или идеально чистые полотенца из микрофибры. После использования их не следует бросать на открытом воздухе или забирать в коробку. Сначала их следует тщательно постирать в стиральной машинке и просушить.

6. Не моем подкапотное пространство "керхером"

Подкапотное пространство вашего автомобиля может быть покрыто толстым слоем всевозможных накапливавшихся годами загрязнений – песком, маслом и даже осенними листьями. Но это не повод применения мойки под высоким давлением. Не забывайте, что современные машины нашпигованы всевозможной электроникой, для которой влага в прямом смысле губительна. Вода под высоким давлением легко приникает ко всем отверстиям блоков управления. Разорванная проводка, поврежденные радиаторы или даже сбитая краска – вот лишь некоторые неприятности, которые могут подстерегать вас при использовании такого устройства.

7. Не используем ведро и губку

Для самостоятельной мойки машины многие автомобилисты применяют ведро с водой и губку. Мача губку в ведро, они разводят смытую грязь, а затем снова трут этой жижей по лакокрасочному покрытию, царапая и повреждая его поверхность. Мыть автомобиль из одного ведерка категорически нельзя: чем больше чистой воды будет в вашем распоряжении, тем лучше. По возможности используйте шланг, подключенный к водопроводу. Ну а если такой возможности нет, возьмите два или три ведра и следите, чтобы губка всегда была идеально чистой. Финальную очистку автомобиля производите, обливая кузов чистой водой, не растирая.

8. Забываем про очиститель стекла на основе аммиака

Очистители стекла на аммиачной основе широко представлены на прилавках магазинов. Они отлично справляются со своими прямыми обязанностями. Однако в автомобиле использовать эти средства не стоит. Содержащийся в их составе аммиак повреждает салон и торпедо автомобиля. Некоторые материалы при попадании на них этих средств начинают шелушиться, выцветать или даже пузыриться. В том числе тонировочные пленки.

9. Избегаем полировки замшей

Куски натуральной замши часто используются для финишной обработки кузова. Однако лучше оставить этот материал для чего-то другого, например производства одежды и обуви. В отличие от специальных материалов на основе волокон микрофибры, замша не отделяет загрязнение – грязь просто прилипает к ее поверхности и превращается в самый настоящий абразив. Царапины и разводы вполне логичны последствия применения такого материала.

10. Забываем о кухонных полотенца

Если вы не хотите вытирать свое лицо дешевой текстильной продукцией, не подумайте, что и вашему автомобилю она придется по душе. Когда обращали внимание на то, как завернуты края полотенца? Они либо завернуты и прошиты, либо обрамлены тесьмой. В таких местах и без того не слишком подходящее для протирания изделие будет собирать песчинки, а затем портить поверхность лакокрасочного покрытия. Купите микрофибру. Экономия в этом вопросе неуместна.

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