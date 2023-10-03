Устали бороться с выпадением, ломкостью и сухостью волос? Вам не помогут шампуни, бальзамы и маски, если вы увлекаетесь низкокалорийными диетами или несбалансированно питаетесь. Добавьте в свой рацион несколько вкусных и питательных продуктов - и уже через пару недель вы заметите результат.

Мы подготовили рекомендации по питанию от лучших трихологов мира.

Что есть, чтобы иметь волосы на миллион?

Для ослепительного блеска: лосось (любая жирная рыба)

Все сорта жирной рыбы - это настоящее спасение для сухих, уставших и тусклых волос. Лосось, сардины, скумбрия, сельдь, дорадо, палтус богаты ценными жирными кислотами омега-3. Наш организм не может вырабатывать эти полезные жиры, поэтому их нужно получать с помощью пищи или добавок. Регулярное употребление жирной рыбы активизирует рост волос, делает их более блестящими и здоровыми.

Без ломкости: натуральный греческий йогурт

Продукт содержит белок, который является строительным материалом для наших локонов. Греческий йогурт также содержит ингредиент, который способствует притоку крови к коже головы и росту волос, - витамин B5 (пантотеновая кислота). Это лучшее средство против ломкости и выпадения волос.

Попрощайтесь с выпадением: шпинат и любая другая зелень

Любая зелень и темно-зеленые листовые овощи, в особенности шпинат - источник питательных веществ. Он содержит очень много витамина А, а также железо, бета-каротин, фолиевую кислоту и витамин С. Такой витаминно-минеральный коктейль способствуют здоровью кожи головы и волос. Ежедневно употребляйте несколько видов зелени - и вы забудете о выпадении волос навсегда.

Фрукты и ягоды, богатые витамином С

Западные трихологи рекомендуют употреблять тропический фрукт гуаву, поскольку он содержит рекордное количество витамина С. В одной чашке гуавы содержится 377 миллиграммов витамина С. Это более чем в четыре раза превышает минимально рекомендуемую дневную дозу. Фрукт эффективно защищает волосы от ломкости. В наших широтах гуаву можно легко заменить на малину, клубнику, черную смородину, лимоны и облепиху.

Без потерь: продукты, богатые железом

Недостаток железа может привести к выпадению волос. Чтобы естественным образом восполнить в организме недостаток этого минерала, можно налегать на бобовые блюда из красной фасоли или чечевицы, а также на говядину, куриную или говяжью печень и морепродукты. Рекордное количество железа содержат сушеные яблоки и груши, чернослив, курага и гранат.

Нежирная птица для густоты и роста

Если ваши волосы очень медленно растут и начали больше выпадать при расчесывании, вашему организму нужен нежирный белок. По словам экспертов, когда вы не получаете достаточно белка, рост волос "отдыхает". Чтобы вещество лучше усваивалось, выбирайте нежирные варианты, такие как курица или индейка, в которых меньше насыщенных жиров, чем в говядине и свинине.

Увлажнение и блеск: батат и морковь

Сладкий картофель (батат), морковь и тыква содержат полезный для сухих и тусклых волос антиоксидант - бета-каротин, который в организме превращается в витамин А. Вещество увлажняет, питает и смягчает сухие волосы, делает их крепкими и облегчает расчесывание. Бета-каротин стимулирует железы кожи головы вырабатывать кожное сало, которое предотвращает высыхание волос.

Корица для кровообращения

Ароматная корица - чудесная специя, которой можно посыпать кофе, тосты, овсянку и даже йогурт. Она улучшает кровоток в коже головы, что ускоряет доставку кислорода и других питательных веществ к волосяным фолликулам.

Яйца - источник биотина и железа

Яйца содержат целый кладезь витаминов и минералов, необходимых для нашего организма. В особенности этот продукт богат на витамины группы В (биотин) и железо, которые придают волосам жизненную силу и помогают им лучше расти. Недостаток биотина может привести к выпадению волос. Яйца также содержат чистый белок - лучший строительный материал для волос, ногтей и поддержания мышечной массы.

Питание и смягчение: устрицы и другие морепродукты

Все морепродукты, а в особенности устрицы богаты цинком. Если в вашем рационе недостаточно этого минерала, у вас может возникнуть выпадение волос, особенно могут пострадать ресницы. Цинк питает клетки, которые отвечают за рост волос. Минерал также содержится в говядине, крабах, лобстерах и цельных злаках.

Улучшить качество волос, придать им естественный блеск и жизненную силу помогут продукты, богатые цинком, омега-3 жирными кислотами, биотином, витаминами А и С. Даже если этот список вам кажется слишком вычурным, любые продукты можно заменить на более доступные аналоги - будь-то экзотические фрукты или устрицы. Зелень, жирная рыба, яйца, птица и ягоды - такой простой и вполне доступный список продуктов станет вашим секретом крепких, здоровых и красивых волос.