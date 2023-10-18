В стране полностью регламентирована система медицинского полиса как для граждан, так и приезжих. Если вы рассматриваете Польшу как страну для проживания или намерены провести там свой отпуск, рекомендуем ознакомиться с системой медицинской страховки, чтобы в случае чего не попасть впросак с оплатой медицинских услуг. Все, что нужно знать о медицинском страховании перед поездкой к нашим ближайшим соседям, читайте далее.

Правила медицинского страхования

Национальный фонд здравоохранения NFZ - орган, который отвечает за медицинское страхование в Польше на государственном уровне. Полис покрывает стоимость посещения врача, лечение и пребывание в государственной больнице, а также стоимость некоторых препаратов. При этом за беременность и роды нужно платить самостоятельно, независимо от наличия страховки.

В Польше существует 3 вида медицинской страховки:

Обязательная - это та же государственная страховка, взносы на которую взимаются автоматически. Добровольная - относится к части государственной страховки, которая оформляется в NFZ, но отчисления происходят по добровольному договору. Частная страховка, которой занимаются частные страховые компании.

По законодательству страны, вы имеете право на медицинские услуги, если застрахованы обязательным или добровольным медицинским страхованием и являетесь гражданином государства-члена Европейского Союза или Европейской ассоциации свободной торговли.

Если у вас нет гражданства в этих странах, для получения медицинских услуг у вас должна быть рабочая виза; разрешение на временное проживание; постоянный вид на жительство или вид на жительство для долгосрочного резидента ЕС. Если у вас есть статус беженца или вид на жительство по гуманитарным причинам, вы также можете пользоваться медицинскими услугами. Граждане Польши, ЕС и ЕАСТ с пенсионной страховкой, страховкой по инвалидности, а также социальным страхованием фермеров также имеют право на бесплатную медицину.

Обязательная медицинская страховка

Обязательная медицинская страховка списывается автоматически и не зависит от вашего желания, если вы относитесь к таким категориям:

- иностранцы и члены его семьи с официальной работой;

- безработные с оформленным пособием;

- приезжие со статусом беженцев;

- заключенные и священнослужители;

- военнослужащие, а также те, кто проходит военную подготовку;

- депутаты, сенаторы, судьи, прокуроры или народные заседатели;

- студенты;

- остальные граждане ЕС.

Обязательная медицинская страховка взимается в процентах от официального заработка. Льготники оплачивают конкретную сумму в месяц. Именно работодатели обязаны ежемесячно перечислять деньги в ZUS. За льготную категорию людей платят госструктуры, вычисляя определенную сумму из пособий.

Добровольное страхование: оптимально для студентов и тех, кто работает неофициально

Если у вас нет обязательной медицинской страховки, но вы проживаете в Польше, вы можете получить страховку добровольно. Для этого необходимо подать письменное заявление в Национальный фонд здравоохранения НФЗ. На основании этого заявления Национальный фонд здоровья заключит с вами договор. Добровольная медицинская страховка действует с даты, указанной в договоре, до даты его расторжения. Действие страхования прекратится, если вы не заплатите страховой взнос, который нужно вносить в течении месяца. К этому виду медицинской страховки в основном прибегают студенты, а также те, кто официально не работает. Они самостоятельно ее оформляют и оплачивают. Стоимость добровольной страховки зависит от сферы деятельности, студенты вносят около 50 злотых ежемесячно.

Как застраховать членов своей семьи?

Один из основных бонусов государственного страхования в том, что вы можете включить в полис членов своей семьи. Ваши родные могут получать те же медицинские услуги, что и вы, причем бесплатно. Это распространяется на:

ваших детей;

приемного ребенка;

внука;

ребенка-иностранца, для которого вы являетесь законным опекуном;

ребенка из другой страны, для которого вы являетесь приемной семьей или который проживает в вашей семье;

ваш муж или жена;

родственники по восходящей линии (родители, бабушки и дедушки), которые живут с вами в одном доме.

Ребенок может быть застрахован как член семьи до 18 лет. Для учащихся в школе, университете или докторантуре закон имеет силу до 26 лет. Дети с инвалидностью имеют право на медицинскую страховку вместе с родителями без возрастных ограничений.

Чтобы зарегистрировать члена семьи для медицинского страхования, нужно сообщить плательщику ваших взносов о всех членах семьи, которым необходимо встать на учет в течение 7 дней. Это также можно сделать самостоятельно, подав заявление в форме ZUS ZCNA.

Основа для расчета взносов медицинского страхования

Основой для расчета взносов на медицинское страхование, то есть суммой, из которой вычисляют взнос по этому полису, является пенсионный фонд работников и страхование по инвалидности. Перед расчетом взноса на медицинскую страховку базис начисления уменьшается на суммы взносов по пенсионному фонду и страхованию по инвалидности.

Что касается предпринимательской деятельности, то база определения взносов определяется в зависимости от формы налогообложения.

Если налогоплательщик использует шкалу налогообложения или уплачивает налог от предпринимательской деятельности линейным методом, основой для расчета взноса является доход за предыдущий месяц. Если он использует налоговую карту, основой является минимальная заработная плата. Для остальных предпринимателей основой для расчета взноса является сумма средней заработной платы за четвертый квартал, включая выплаты из прибыли.

У священнослужителей, студентов духовных семинарий и послушников свои правила:

Если священнослужитель платит подоходный налог или единый налог на доходы священнослужителей, то основой для расчета его взносов на медицинскую страховку является его пенсионные взносы и взносы на страхование по инвалидности. Если священнослужитель не является плательщиком подоходного налога с населения или единого налога на доходы священнослужителей, основой расчета его взноса на медицинское страхование является сумма, которая соответствует размеру специального пособия по уходу.

Сумма страхового взноса и финансирование медицинской страховки

В Польше ежемесячный взнос на медицинскую страховку составляет 9% от дохода. Общий принцип финансирования взносов медицинского полиса заключается в том, что застрахованное лицо/предприниматель осуществляет взносы из собственных средств, что составляет 9% от его дохода.

Для тех, кто получает пособие по безработице, взнос на медицинское страхование рассчитывается, взимается из этого же пособия и выплачивается районным бюро труда.

За безработных, которые не получают пособия, медицинскую страховку оплачивает служба занятости. Медицинский полис родителей, которые пребывают в отпуске по уходу за ребенком, оплачивает работодатель из государственного бюджета.

Медицинская страховка - неотъемлемая часть системы здравоохранения в Польше, как и во всей Европе. Опыт европейцев показывает: страховка позволяет удобно, безопасно и без лишних затрат получать медицинскую помощь даже в самых экстремальных ситуациях. Ежемесячные взносы рассчитаны так, чтобы их мог позволить себе каждый житель страны, независимо от рода деятельности и доходов. Несмотря на наличие обязательной формы страховки, которая в первую очередь касается работодателей, всегда можно выбрать временную добровольную страховку или полис в частных компаниях.