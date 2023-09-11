7 полезных лайфхаков для школы, действительно работающих

Лайфхаки для школьников могут значительно облегчить их обучение и сделать повседневную жизнь более комфортной.

Портал nur.kz предлагает ряд полезных лайфхаков, способствующих повышению производительности и эффективному запоминанию учебного материала.

Читайте также: Стало известно, как будут работать школы с 1 сентября

Вот некоторые из них:

Скрепка вместо циркуля: Для рисования круга без циркуля вам понадобятся два карандаша и обычная канцелярская скрепка. Согните скрепку пополам, чтобы образовать крючок сверху и снизу. Затем прикрепите один из карандашей к листу, где должен быть центр круга, а другой используйте для нарисования круга. Размер скрепки будет определять радиус окружности. Компактная упаковка формы: Чтобы минимизировать место, которое занимает спортивная форма в рюкзаке, сверните футболку и брюки в трубочку и положите их в мешочек для одежды. Носки можно свернуть и положить внутрь обуви. Мини-холодильник: Для сохранения свежей еды на уроках используйте мини-холодильник. Для создания минихолодильника поместите смоченную губку в пакет и оставьте его в морозилке на ночь. Затем, кладя сэндвичи в ланчбокс, добавьте этот пакет – он создаст охлаждающий эффект. Расписание на заставке: Чтобы всегда было расписание уроков под рукой, фотографируйте его на мобильном телефоне и установите изображение на экране блокировки. Это позволит вам быстро проверять расписание, не теряя времени. Визуализация иностранных слов: Для запоминания иностранных слов прикрепляйте цветные наклейки с переводом к предметам, ассоциирующимся с этими словами. Такой способ поможет вам легче запоминать новые лексические единицы. Персонализация тетрадей: Для более быстрого поиска тетрадей разных предметов заранее выделите уголок обложки каждой тетради разным цветом. Так вы всегда будете находить нужную тетрадь без лишнего времени. Быстрый ремонт ручки: Если ручка перестала писать, попробуйте удалить лишний воздух с шарика, дув в стержень и с другой стороны. Этот простой лайфхак может помочь восстановить ручку до рабочего состояния.

Напомним, мы посчитали, сколько денег понадобится для подготовки ребенка к 1 сентября.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!