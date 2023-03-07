8 марта 2023: лучшие поздравления с Женским днем на украинском языке и открытки

8 марта во многих странах мира отмечается международный женский день. В этот день принято поздравлять всех женщин с праздником и дарить им цветы.

В Украине, где большинство мужчин воюют с российским агрессором, женщины будут получать поздравления от своих сыновей, мужчин или любимых дистанционно – война разлучила много семей.

Если вы не можете лично поздравить родителей или своих любимых с этим праздником, предлагаем поздравления с 8 марта в прозе и картинках на украинском языке. Их вы можете послать своим любимым женщинам через любой мессенджер.

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Поздравления для женщин с 8 марта на прозе на украинском языке:

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Цього весняного та чарівного дня, вітаю тебе зі святом 8 березня! Бажаю тепла та радості рідних та близьких та оптимізму у кожному дні. Нехай твоя краса ніколи не минає, нехай у душі завжди панує вічна весна, а на обличчі сяє сонячна посмішка і зігріває всіх ніжним промінням.

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У найніжніше і найсвітліше свято 8 березня я бажаю тобі 8 жіночих, дуже необхідних речей: миру в сім'ї, спокою в душі, здоров'я в тілі, радості в очах, любові в серці, легкості в ногах, приємних слів у вухах і гарних квітів у руках! І нехай ця вісімка буде постійною життєвою супутницею!

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Цього жіночного дня року вітаю тебе з чарівним святом 8 березня! Бажаю, щоб, незважаючи на жодні незгоди та життєві негаразди, ти завжди цвіла як найпрекрасніша у світі квітка, а життя твоє нехай буде райським садом, де завжди панує вічна весна.

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Красуня-весна ступила на поріг, і разом із нею прийшло чарівне свято – 8 березня, Міжнародний жіночий день! З ранку поспішають вулицями чоловіки, вони несуть квіти своїм бабусям та мамам, дружинам та сестрам, нареченим та колегам. Милі, чарівні жінки, відкладіть сьогодні всі домашні справи і дозвольте чоловікам довести вам, що ви є сенсом їхнього життя та найдорожчим подарунком долі!

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Радісні почуття сьогодні заповнюють серця всіх справжніх лицарів, адже тільки заради вашого свята 8 березня, дорогі жінки, вони прокинулися сьогодні на годину раніше, здійснили подвиг на кухні у вигляді приготованої яєчні і чекають на той прекрасний момент, коли ви їм скажете "Спасибі, добраніч " ".

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Нехай 8 березня стане далеко не єдиним днем року, коли справджуються жіночі мрії та реалізуються задуми. Бажаю, щоб у цей день не обійшли своєю увагою близькі та улюблені люди, а також усі ті, хто важливий і дорогий серцю. Вітаю зі світлим святом весни та тепла.

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Нехай жіночий день налаштує серця людей на ліричну хвилю. Нехай жінки гарнішають і розквітають, а чоловіки дивляться їм услід. Бажаю вам особисто перейнятися весняним настроєм, щоб запастись енергією для зустрічі майбутнього щастя! Бажаю вам незмінно приголомшливого вигляду та успіхів на всіх фронтах!

Открытки на 8 марта:

Напомним, ранее мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем Рождения для друзей и самого родного человека – мамочки.

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