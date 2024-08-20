Абсурдное заключение ВВК: ветерана войны без нижней конечности списали со службы из-за 'беременности'

Боец 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр рассказал, что во время прохождения военно-врачебной комиссии хирург "диагностировал" у него беременность.

В своем интервью для Online.UA Дехтяр отметил, что специалисты ВВК и МСЭК часто относятся с неуважением к ветеранам российско-украинской войны. Он выразил свое возмущение по поводу необходимости буквально бегать за врачами для получения медицинских заключений, даже с учетом своего статуса инвалида.

"Самое большое неуважение к ветеранам российско-украинской войны именно от врачей ВВК и МСЭК. Ты должен ходить за этими людьми, буквально бегать, чтобы тебе написал каждый свое заключение", – подчеркнул военный.

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Кроме того, ВВК списала с военной службы бойца из-за довольно необычной статьи. Военный с позывным "Уксус", который во время боев с оккупантами потерял ногу, сообщил, что его признали беременным.

"Мне врач-хирург написал решение, что я – беременный согласно статье 73-а (беременность, протекающая с осложнениями – ред.)", – рассказал он.

По словам ветерана, на ошибку врачей обратил внимание его побратим по батальону, который даже поздравил его с "беременностью".

Еще один медик, врач-невропатолог, отметил в отчете, что ветеран имел "жалобы на отсутствие правой нижней конечности".

"Ситуация показывает бардак, который творится в наших медучреждениях", – подытожил Дехтяр.

Напомним, ранее юристы объяснили, что делать, если в реестрах не обновились данные ВЛК.

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