Адресная денежная помощь для детей: кто может получить 2 тысячи гривен

В 2025 году жители Сумской области могут оформить адресную денежную помощь для детей, которые были эвакуированы из-за войны.

Деньги выплачивают однократно одному из родителей, лицу, которое их заменяет, или законному представителю ребенка, вынужденно покинувшему собственное жилье.

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Размер выплаты составляет 2 тысячи гривен на каждого ребенка. Средства выделяются из областного бюджета в пределах предусмотренных на этот год расходов.

Подать заявление на помощь можно лично в Департаменте соцполитики Сумской ОГА или в соответствующих подразделениях райгосадминистраций, а также в органах местного самоуправления.

По информации областной администрации, с начала 2025 года уже рассмотрено 239 заявлений, и помощь была предоставлена 167 семьям — всего на 271 ребенка.

Напомним, ранее мы рассказывали, что соцвыплаты в Украине с 1 июля будут начисляться Пенсионным фондом.

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