Адвокат объяснил, что делать, если повестку оставили в дверях

В Украине идет общая мобилизация, поэтому повести могут получить мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Повестки могут быть вручены в любом месте.

Иногда повестки оставляют в закрытых дверях квартиры. Адвокат Андрей Лавренюк объяснил, что делать в таком случае.

По его словам, должным образом вручена повестка это та, которая вручена лично в руки под подпись лица, которому она вручается. Документ, врученный каким-либо иным образом, не считается врученным должным образом.

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Лавренюк советует свериться с данными, указанными в повестке. Там должны быть указаны:

фамилия, имя, отчество военнообязанного или резервиста;

дата рождения;

место жительства;

дата и время явки в ТЦК и СП;

причина явки;

печать и подпись лица, выписавшего повестку.

"Сверив данные в повестке лицо может явиться на указанное время и дату в ТЦК и СП, а может и проигнорировать такую повестку. Оба варианта правильны, ведь если военнообязанное лицо желает служить или имеет основания для отсрочки от мобилизации, то обращение к ТЦК и СП – это адекватное решение. Но если нет желания встречаться с работниками этого органа, то не прийти за повесткой найденной в дверях не значит нарушить нормы законодательства", – пояснил юрист.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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