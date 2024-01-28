Адвокат объяснил, дадут ли отцу ребенка с инвалидностью отсрочку от мобилизации

В Украине идет общая мобилизация, из-за чего мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны в армию. Однако есть ряд условий, освобождающих от мобилизации.

Видео дня

В частности, отсрочку от призыва могут получить родители детей с инвалидностью. Об этом рассказал адвокат Андрей Карпенко.

По его словам, отец ребенка-инвалида имеет право на отсрочку от мобилизации, независимо от того, кто из родителей указан в документах о ребенке.

Читайте также: Можно ли будет законно откупиться от мобилизации: Что предлагают в Раде

"Для получения отсрочки необходимо явиться лично в местный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а затем подать заявление. В то же время, нужно иметь с собой паспорт гражданина Украины, военный билет и документы, подтверждающие право на отсрочку", - указал адвокат.

Для оформления отсрочки необходимо предоставить заявление и копии документов:

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о браке;

паспорт гражданина Украины матери ребенка;

документы, подтверждающие регистрацию места жительства;

справка о фактическом месте жительства вместе с ребенком;

документы, подтверждающие инвалидность ребенка.

После рассмотрения заявления ТЦК выдает справку или ответ, подтверждающий право на отсрочку. В военно-учетном документе может быть дополнительно указано о предоставлении отсрочки.

Напомним, в Украине готовят мобилизацию женщин.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !