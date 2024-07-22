Адвокат объяснил, имеют ли право работники ТЦК заставить пройти в военкомат

В Украине военнообязанные должны были обновить учетные данные до 16 июля. Несмотря на обновление данных, на улицах городов и деревень работники ТЦК продолжают задерживать мужчин.

В некоторых случаях они насильно доставляют мужчин в военкоматы или в полицию. Законно ли это и что делать в таких случаях – рассказал адвокат Роман Симутин, пишет ТСН.

По его словам, если на улице подходят работники ТЦК и предлагают проехать в военкомат или отделение полиции, у них нужно спрашивать: это задержание или доставка. Поскольку это два разных понятия: как по форме, так и по существу.

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"Доставка – это добровольное сопровождение гражданина в ТЦК или отделение. Задержание – это процессуальное действие с составлением протокола, вызовом адвоката, сообщением родственников и ограничивается временными рамками – не более чем на три часа, статья 263 КУоАП", – пояснил адвокат.

Симутин добавил, что после предъявления требования проехать в ТЦК необходимо спросить – это задержание или доставка? Если работник ТЦК сообщает, что доставка, тогда вы сами имеете право решать – ехать или нет.

По его словам, если речь идет о задержании, тогда немедленно четко и вежливо нужно сообщить работнику полиции о необходимости выполнить и обеспечить ряд законных требований.

Напомним, ранее ТЦК дали рекомендации, как 17-летним украинцам встать на учет за границей.

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