AMC и NBC объявляют, что Олимпиада 2024 будет транслироваться в прямом эфире в кинотеатрах

Олимпийские игры 2024 года в Париже будут транслироваться на большом экране в прямом эфире.

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На прошлой неделе NBCUniversal и AMC объявили, что они будут транслировать отдельные дневные парижские Олимпийские трансляции в прямом эфире в 160 местах AMC по всей стране, согласно пресс-релизу NBCUniversal.

"Олимпийские игры всегда дарят отличный общий опыт, и этим летом общины по всей стране будут иметь возможность болеть за команду США или героя своего родного города в местных театрах AMC", — сказал Гэри Зенкель, президент NBC Olympics, в "Пообеденные трансляции на NBC предложат много наиболее убедительных моментов прямого эфира из Парижа, и мы верим, что эти встречи подпитают общий энтузиазм по отношению к Играм".