Американский астронавт побил рекорд NASA за самую длинную миссию на орбите Земли
Астронавт Фрэнк Рубио установил новый рекорд для самой длинной миссии на орбите для американца, проведя более 355 дней на борту Международной космической станции (МКС).
Во время общения с NASA, которое транслировалось в прямом эфире, Рубио выразил свое впечатление от этого достижения: "В определенном смысле это был невероятный вызов. Но в остальном это было невероятное благословение", – пишет по словам астронавта Sciense Alert.
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Побив предыдущий рекорд американца, установленный Марком Ванде в 2022 году, Рубио выразил надежду, что сможет добиться 365 дней на орбите. Он по образованию врач и пилот вертолета.
Согласно плану Рубио должен вернуться на Землю 27 сентября, и на тот момент он пройдет 371 день в космосе.
Эта миссия отличалась от обычных планов. Сначала Рубио планировал провести на МКС шесть месяцев, как это обычно делают астронавты. Но из-за утечки на его предыдущем корабле, вероятно, вызванном ударом метеорита, Роскосмос решил отправить его обратно на Землю раньше, а другой корабль без экипажа был отправлен для замены.
Во время своей миссии, Рубио видел прилеты и отлеты разных экипажей, всего 28 человек разных национальностей. Он подчеркнул, что это очень впечатляюще, поскольку это составляет примерно 5% от общего количества людей, когда-либо находившихся в космосе.
Относительно жизни на МКС Рубио отметил, что психологически это был вызов, но он сосредоточился на работе и выполнении экспериментов на орбите. Он также отметил, что жилье на МКС несколько теснее по сравнению с обычным домом с пятью спальнями.
Недавно установленный астронавтом рекорд по количеству дней в космосе относится к бывшему астронавту Пегги Витсону, который провел 675 дней на орбите во время нескольких миссий.
Напомним, ранее ученые доказали, что спутник Земли – Луна имеет твердое металлическое ядро.
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