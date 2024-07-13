Археологи в 4000-летнем храме Кипра обнаружили таинственный монолит (фото)

На средиземноморском острове Кипр археологи нашли храм, которому, как считают, около 4000 лет. Этот храм, датируемый эпохой бронзового века, содержит впечатляющий монолит, оставляющий многие вопросы.

Исследовательская группа под руководством Луки Бомбардьери из Университета Сиены, Италия, в сотрудничестве с Департаментом древностей Кипра раскопала этот храм на археологическом участке Эрими, сообщает Università di Siena в Фейсбуке.

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Эрими – это доисторическое поселение, расположенное в южно-центральной части Кипра. Оно находится на известняковой террасе более 300 футов над уровнем моря.

"В среднем бронзовом возрасте (приблизительно 2000-1600 гг. до н. э.) сообщество ремесленников решило поселиться на холме Эрими и построить сообщество жизненного пространства с очень особыми характеристиками", – объясняет Бомбардьери в прессрелизе университета Сиены.

Монолит находился в доисторическом храме. Источник: facebook.com/unisiena

Монолит находился в доисторическом храме. Источник: facebook.com/unisiena

Монолит находился в доисторическом храме. Источник: facebook.com/unisiena

В одном из районов этого сообщества бронзового века археологи обнаружили комнату с монолитом значительных размеров. Этот монолит высотой более 7 футов имеет гладкую поверхность с узором в центре.

"Монолит, который сначала стоял в центре комнаты, упал на пол и разрушил большую амфору, стоявшую у его ног перед небольшим круглым очагом", - говорится в сообщении Бомбардьери.

Особенности этой комнаты указывают на то, что это было небольшое священное пространство, где предположительно проводились ритуальные действия.

По словам исследователя, этот небольшой храм является самым древним подобным местом, найденным на Кипре.

"Недавние раскопки привели к обнаружению древнейшего священного сооружения, засвидетельствованного на Кипре, чья ритуальная функция и идеологическая ценность, похоже, имеют особое значение", - подчеркнул Бомбардьери.

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